أمير قطر يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية في الدوحة

الدوحة- الأناضول- استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، في العاصمة الدوحة.

واستعرض الزعيمان حرس الشرف، عقب عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، خلال المراسم التي أقيمت في الديوان الأميري.

وانتقل الزعيمان فيما بعد، لعقد مباحثات ثنائية.

ووصل الرئيس التركي، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادماً من السعودية، في آخر محطة لجولته الخليجية التي بدأت الأحد الماضي وبدأت بالبحرين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى قطر عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، والدفاع فكري إشيق، ورئيسي هيئة الأركان خلوصي أكار، والاستخبارات هاكان فيدان.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس التركي قطر، الأربعاء.