شمس الكويتية تغلق حسابها على “تويتر”

الكويت ـ أعلنت الفنانة شمس الكويتية إعلاقها لحسابها الخاص على موقع “تويتر” إلى أجل غير مسمى.

الفنانة الكويتية أرجعت السبب إلى الانتقادات التي تتلقاها من مجموعة من النشطاء على هذا الموقع، والتي تصل إلى حد الإهانات والشتائم.

وفي آخر تغريدة لشمس على “تويتر”، كتبت: “حسابي مقفل إلى إشعار آخر حفاظاً على بيئتي وبيئة متابعيني من المتطرفات والمتطرفين وإن شاء الله نفتح القفل سنة 2200″.

وكانت شمس الكويتية قد ردت مؤخرا على سخرية البعض من عدم وجود هوية في لهجتها، حيث بررت ذلك بظهورها في مجال الإعلام مما يضطرها لاستخدام لهجة بسيطة حتى يفهمها جمهورها في أغلب بلدان الوطن العربي.