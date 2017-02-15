طليق هيفاء يشعل “فيسبوك” بصورته مع الفنانة نسرين تومي

لندن ـ انتشر عبر موقع “فيسبوك” صورة تجمع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، طليق النجمة هيفا وهبي، بالفنانة نسرين تومي، والتي حصدت لقب ملكة جمال بأكثر من مسابقة بالمغرب وأمريكا وإنكلترا، وزعم البعض أن هناك قصة حب تجمع بينهما.

وبعد الضجة الكبيرة، خرجت نسرين عن صمتها وردت على الامر، معتبرة ان الخبر لا يتعدى كونه شائعة، مشيرة الى أن كل ما نشر غير صحيح وأنها حرصت على التقاط الصور معه بعدما التقت به بإحدى المناسبات الفنية، نافية وجود أي علاقة عاطفية بينهما.