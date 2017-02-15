الجيش التركي: مقتل 10 من تنظيم الدولة وسبعة من الجيش السوري الحر في تفجير انتحاري جنوبي الباب

أنقرة- الأناضول- أعلنت رئاسة الإركان التركية الأربعاء مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، وسبعة من قوات الجيش الحر، إثر تفجير عربة مفخخة قرب قاعدة عسكرية مؤقتة جنوبي مدينة الباب السورية.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان الأربعاء أن مجموعة من الإرهابين ضمت 10 انتحاريين، استهدفت في حدود التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، قاعدة عسكرية مؤقتة تابعة للقوات التركية المتمركزة في المنطقة.

وأضاف البيان قوات المناوبة الموجودة في المنطقة من عناصر الجيش الحر قتلت ثمانية انتحارين كانوا متجهين إلى القاعدة سيرا على الأقدام، إلا أن سبعة من قوات المعارضة قتلوا إثر انفجار سيارة مفخخة، كان يقودها إرهابيين اثنين.

ولم تلحق أي إصابات في صفوف القوات التركية المتمركزة في القاعدة، بحسب البيان ذاته.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

واستهدفت العملية تطهير المدينة والمنطقة الحدودية المحيطة بها من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.