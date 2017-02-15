أوكرانية قتلت زوجها ولفّت جثته في كيس قمامة وخبّأتها في خزانة ثم سافرت للإستجمام في مصر

موسكو ـ أقدمت شابة أوكرانية، تبلغ (23 عاما)، على قتل زوجها بطعنه 4 طعنات قاتله، ثم لفت جثته في أكياس القمامة، وخبأتها في غرفة الخزانة بالمنزل، قبل أن تفر إلى مصر في رحلة استجمام.

وتوجهت الشابة من مدينة روفنا الأوكرانية إلى والدتها طالبة منها رعاية طفليهما، ثم سافرت خارج البلاد بحجة الاستجمام والراحة.

وتوصل المحققون إلى أن المرأة غادرت مطار كييف الدولي، متجهة إلى مصر في الـ 8 من فبراير/شباط. إذ قام صديق الضحية بإبلاغ الشرطة عن اختفائه لتكتشف مقتله. بحسب وكالة “نوفوستي”.