مغربي يشتكي للشرطة ضد مروج للكوكايين لان بضاعته “مغشوشة”

الرباط ـ لم يصدق أفراد شرطة مدينة مليلية شمال المغرب، آذانهم عندما استمعوا إلى شكوى مواطن ضد مروج للكوكايين قال إنه اشترى منه كمية من الكوكايين ليكتشف أنها “مغشوشة”، حسب وكالة الصحافة الإسبانية المستقلة.

الشاكي الذي لم تشر الوكالة إلى اسمه، يبلغ من العمر 44 عاما، أخبر الشرطة أن الواقعة حصلت له في إحدى حانات المدنية.

وتعود الواقعة إلى الثامن من هذا الشهر، عندما اشترى هذا المواطن كمية من مخدر الكوكايين من مروج مخدرات يبلغ من العمر 33 عاما، وهو ابن مالك إحدى الحانات التي اعتاد الشاكي ارتيادها.

وفقا للشكوى، فالمغربي أخبر رجال الشرطة، أنه اشترى من الرجل “غراما واحدا” من الكوكايين، وسبب له مشاكل صحية.

الخبر أكده مصدر في الشرطة للوكالة الإسبانية، وأكد أن تحقيقا فتح في القضية، وإذا ثبت أن المخدر الذي يبيعه المروج “مغشوش” ستوجه له تهمة “إفساد” الصحة العامة، أما الشاكي فستتم إدانته إذا ثبت أن عملية البيع تمت في مكان عام.