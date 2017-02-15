فرديناند وجيرارد يفتحان النار على ميسي

لندن ـ انتقد ريو فرديناند، وستيفن جيرارد، أسطورتا مانشستر يونايتد، وليفربول، على الترتيب، الأداء الذي ظهر عليه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض برشلونة، لهزيمة مذلة برباعية بيضاء، على يد فريق العاصمة الفرنسية، في المباراة التي احتضنها ملعب “حديقة الأمراء” أمس الثلاثاء.

وقال فرديناند، في تصريحات لقناة “بي تي سبورت” عقب المباراة: “رد فعل ميسي كان فقيرًا. لقد كان سيئًا طوال المباراة. بدا وكأنه مكتئب ومجرد من الأفكار، لكنه في النهاية بشر”.

واتفق جيرارد مع فرديناند، حول انتقاده لميسي، موضحًا: “لم يقدم أي مجهود، ولم يظهر أي ردة فعل طوال المباراة”.

وبهذه الخسارة الكبيرة، يحتاج البلوجرانا لمعجزة خلال مواجهة الإياب التي سيحتضنها ملعب “الكامب نو” يوم 8 من الشهر المقبل، حيث يتعين عليه الفوز بخمسة أهداف نظيفة من أجل بلوغ دور الثمانية.

وتعد هذه هي الهزيمة الأكبر للفريق الكتالوني في نسخة العام الحالي، الثانية له بعد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي، وأيضًا في تاريخ لقاءات الفريقين في هذه البطولة.

ولم يتذوق رفقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، طعم الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة منذ سقوطهم أمام بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي نسخة “2012- 2013″ على ملعب “أليانز أرينا” قبل أن يواصل الفريق البافاري مشواره ويتوج باللقب.