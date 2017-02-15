بليجريني يسخر من جوارديولا ويتغزل في أسطورة ريال مدريد

لندن ـ كشف التشيلي مانويل بليجريني، مدرب هيبي تشاينا فورتشن الصيني، كواليس رحيله عن تدريب ريال مدريد الإسباني في 2010.

وقاد بليجريني، ريال مدريد في موسم “2009-2010″، لحصد 96 نقطة بالدوري الإسباني، إلا أن هذا الرصيد لم يكن كافيًا للتغلب على برشلونة، الذي فاز باللقب في النهاية، برصيد 99 نقطة.

وأقيل بليجريني، نهاية الموسم، بعدما خرج الفريق خالي الوفاض، بعدما تعرض للإقصاء المفاجئ في كأس ملك إسبانيا، أمام الكوركون، وودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، أمام ليون الفرنسي.

وقال بليجريني، في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأربعاء: “حتى لو كنت تمكنت من الفوز بلقب الليجا، كان مصيري سيكون الإقالة أيضًا”.

وأضاف “بالطبع لا توجد أي ضغينة الآن، لكن إذا عادت الأمور للوراء، لكنت قد تعاملت بشكل مختلف”.

وتابع: “حاولت أن تكون لي علاقة وثيقة مع رئيس النادي ومجلس الإدارة، إلا أن العلاقة انهارت تمامًا في بداية عام 2010، وبعد ذلك أصبح كل شيء صعبًا”.

وتابع: “أريد أن أكون واضحًا. ليس لدي أي مشاعر سيئة تجاه النادي؛ لأن أحد أكبر مصادر الفخر في مسيرتي كمدرب أنني كنت مسئولاً في ريال مدريد، وأن 75% من المشجعين، كانوا يؤيدون استمراري”.

وعلى الرغم من قيادة المدرب التشيلي للفريق المدريدي، إلا أنه لم يخف إعجابه ببعض لاعبي الغريم الأزلي للنادي الملكي، برشلونة.

وقال: “كنت أود العمل مع تشافي هيرنانديز، وليونيل ميسي، على وجه الخصوص”، مضيفًا: “كما أنني كنت محظوظًا بتدريب كريستيانو رونالدو. إنه يسير بنفس الطموح بطريقة تثير الدهشة”.

وحول المقارنة بين النجم البرتغالي، ونظيره الأرجنتيني ميسي، أضاف: “كمشجع، أنا لا أحب مقارنتهما، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فأحدهما موهبة طبيعية، والآخر أسطورة بدنية”.

وانتقل بليجريني للتدريب بالدوري الصيني، بعد إنهاء فترة عمله كمدرب لفريق مانشستر سيتي، قبل نهاية الموسم الماضي، عندما أعلنت الإدارة التعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكشف المدرب التشيلي، عن تأثره بالطريقة التي رحل بها عن الفريق السماوي، قائلاً: “إذا سألتني الآن حول ما إذا كانت الطريقة التي رحلت بها أزعجتني.. يجب أن أقول نعم”.

وعلق على خليفته جوارديولا، قائلاً: “بدا وكأنه سيفوز بالبريمييرليج بـ15 نقطة، لكن في إنجلترا لا تسير الأمور هكذا”، في إشارة لبداية جوارديولا القوية وانتصاره في أول 5 مباريات في المسابقة، قبل تراجع النتائج.