كوريا الشمالية ترفض ادانة الامم المتحدة لتجربتها الصاروخية

سيول- أ ف ب – دافعت كوريا الشمالية الاربعاء، عن تجربتها الصاروخية الاخيرة باعتبارها تأتي ضمن حق “الدفاع المشروع عن النفس″ ونددت بإدانة مجلس الامن الدولي لاطلاق الصاروخ فيما تتصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونشر بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية في وقت تحقق السلطات الماليزية، باغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بشكل غامض في كوالالمبور.

وكان مجلس الامن الدولي ادان بالاجماع اطلاق صاروخ الاحد من قبل بيونغ يانغ معتبراً انه “انتهاك خطير” لقرارات الامم المتحدة وهدد النظام الشيوعي بـ”تدابير جديدة هامة”.

واعتبرت عملية اطلاق الصاروخ للمرة الاولى منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه بمثابة تحد للادارة الاميركية الجديدة.

ووعد ترامب بالرد “بشكل قوي جداً” على كوريا الشمالية التي تطرح بالنسبة اليه “مشكلة كبيرة جداً”.

واضاف بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية ان على مجلس الامن “ان ينظر بشكل مباشر الى تقدمنا باعتباره يهدف الى ضمان موقفنا الاستراتيجي بصفتنا دولة نووية”.

وتابع “نحن نرفض بشكل قاطع بيان مجلس الامن الدولي الذي يشكك في حق دولة ذات سيادة بالدفاع المشروع عن النفس″.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية تطوير أي برنامج نووي أو بالستي. وفرضت المنظمة الدولية على نظام بيونغ يانغ منذ تجربته النووية الأولى في 2006 ست مجموعات من العقوبات لم تتمكن من إرغامه على التخلي عن طموحاته العسكرية.

وفي العام 2016 اجرت بيونغ يانغ تجربتين نوويتين واطلقت حوالى عشرين صاروخاً في اطار سعيها لاقتناء تكنولوجيا تجعل الاراضي الاميركية في مرماها.

والصاروخ الذي اطلق الاحد في غرب كوريا الشمالية حلق حوالى 500 كلم قبل ان يسقط في بحر اليابان.