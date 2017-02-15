المعارضة السورية تريد مناقشة الانتقال السياسي في جنيف

بيروت - رويترز – قال سياسي بارز في المعارضة السورية الأربعاء، إن المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع الحكومة بخصوص الانتقال السياسي قي محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل.

وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات إنه لا يمكن أن “يكون (الرئيس السوري بشار) الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا” وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد.

وقال المسلط إن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر أن تبدأ يوم 23 فبراير شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 فبراير. وأضاف أن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي.

وتابع “نريد مفاوضات مباشرة. نريد اختصاراً للوقت. نريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري.”