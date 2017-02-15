الكرملين ينفي تقريراً عن اتصالات بين حملة ترامب وجواسيس روس

موسكو – رويترز – قال الكرملين الأربعاء، إن تقريراً إعلامياً أمريكياً قال إن أعضاء في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانوا على اتصال مع مسؤولين من المخابرات الروسية يفتقر لأي حقائق.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين أن تسجيلات هاتفية ومكالمات تم اعتراضها تظهر أن أعضاء في حملة ترامب وشخصيات أخرى مرتبطة به كانت لهم اتصالات متكررة بمسؤولين كبار في المخابرات الروسية في العام الذي سبق الانتخابات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين “دعونا لا نصدق المعلومات مجهولة المصدر” مشيراً إلى أن الصحيفة لم تسم مصادرها.

وقال “إنه تقرير في صحيفة لم يستند إلى أي حقائق”.

وقال بيسكوف في تعليق على بيان من البيت الأبيض عن أن ترامب يتوقع من روسيا إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا إن الكرملين ليس لديه نية لمناقشة شؤون وحدة أراضية مع شركاء أجانب.