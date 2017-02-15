الخارجية الروسية: اجتماع مقرر بين لافروف وتيلرسون

موسكو – رويترز – قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، إن هناك اجتماعاً مخطط عقده بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ألمانيا.

وسيكون الاجتماع الأول بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي الجديد ويأتي في وقت تخضع فيه العلاقات الأمريكية-الروسية إلى تدقيق خاص بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بتقوية العلاقات مع الكرملين للسلطة.

وقالت ماريا زاخاروفا للصحافيين “هناك اجتماع مخطط ويتم العمل على تفاصيله”.

وتعرضت آفاق تحسن العلاقات مع واشنطن لانتكاسات منذ تنصيب ترامب بما شمل استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين يوم الاثنين بعد أن كان يعتبر في موسكو من أحد أبرز الشخصيات المؤيدة لانتهاج سياسة أكثر تساهلاً مع روسيا.

ولم تذكر زاخاروفا ما سيناقشه لافروف وتيلرسون في اجتماعهما لكن تصريحات سابقة من وزارة الخارجية تشير إلى أن سوريا ستكون من بين الملفات المطروحة بينهما.