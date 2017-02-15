الاحتلال الاسرائيلي يهدم ثلاثة مساكن فلسطينية شرقي القدس

رام الله - الأناضول – هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية الأربعاء، ثلاثة مساكن فلسطينية، بدعوى البناء بدون ترخيص، في بلدة حزما الواقعة شرقي مدينة القدس، بحسب مسؤول محلي.

وقال موفق الخطيب، رئيس بلدية حزما، إن قوة عسكرية داهمت البلدة، وشرعت بعملية هدم لثلاثة مساكن بحجة البناء بدون ترخيص.

وأضاف إن الجيش أخلى المنازل من السكان وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة مواطن بالاختناق.

وبيّن أن المساكن مشيدة على أراضي مملوكة للفلسطينيين، وتقع بالقرب من الجدار الفاصل الذي يعزل البلدة عن مدينة القدس المحتلة، وتقع ضمن صلاحيات بلدية القدس.