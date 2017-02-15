أولاند يطالب بإجراءات لتعزيز الأمن الإلكتروني للانتخابات

باريس – رويترز – قال بيان من مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأربعاء، إن أمن الشبكات الإلكترونية والإنترنت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون من الملفات المطروحة على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأمني.

وقال البيان “يريد الرئيس أن يرى بعض إجراءات الرقابة والحماية المحددة تطرح عليه في اجتماع مجلس الوزراء القادم بما في ذلك فضاء الإنترنت حتى يتم تطبيقها خلال الحملة الانتخابية.”

وصدر البيان بعد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع الذي يشرف على جهود الأمن العام ومكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة في فرنسا في 23 أبريل نيسان.

وهذا الأسبوع قال فريق المرشح إيمانويل ماكرون -أوفر المرشحين حظاً في الانتخابات -إنه تعرض لهجمات إلكترونية وإعلامية روسية بهدف مساعدة الحملات الانتخابية لمنافسيه الموالين لموسكو. ونفى الكرملين تلك الاتهامات.