عريقات: بديل “حل الدولتين” هو إقامة دولة ديمقراطية واحدة

أريحا - الأناضول – قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن البديل الوحيد لمبدأ “حل الدولتين”، هو إقامة “دولة واحدة ديمقراطية، يعيش فيها اليهود والمسلمين والمسيحيين متساويين”.

لكنه أكد في مؤتمر صحافي، عقده في مدينة أريحا، بالضفة الغربية، اليوم، على تمسك السلطة الفلسطينية بمبدأ “حل الدولتين”.

وجاءت تصريحات عريقات، قبيل ساعات من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في واشنطن، والمقرر مساء اليوم الأربعاء.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أبرزت اليوم، تصريحات مسؤول أمريكي، لم تكشف عن هويته، اعتبر فيها أن مبدأ “حل الدولتين”، ليس هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقلت عن المسؤول الأمريكي الذي التقى مراسلين صحافيين إسرائيليين في واشنطن أمس، قوله إن إدارة ترامب، قد تتخلي عن مبدأ “حل الدولتين”.

وقال عريقات في المؤتمر الصحافي:” هناك محاولات حثيثة واضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية لدفن حل الدولتين وإلغاء اقامة الدولة الفلسطينية من خلال الاملاءات والاستيطان وسرقة الارض والموارد”.

وأضاف:” البديل الوحيد هو دولة واحدة ديمقراطية يعيش في كنفها المسلمين والمسيحيين واليهود متساوين، لكن إسرائيل غير مستعدة لذلك، تريد دولة واحدة بنظامين، ستكون دولة عنصرية”.

وأردف:” من يدمر حل الدولتين ويساعد في ذلك، عليه أن يتعامل مع خيار الدولة الديمقراطية الواحدة”.

وجدد عريقات تمسك السلطة الفلسطينية، بخيار حل الدولتين، “تعيشان بأمن وسلام وحسن جوار.

ويطالب وزراء بارزون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بإنهاء خيار “حل الدولتين”، وضم غالبية أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، ومنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً على ما يتبقى من أراضي الضفة.

وكانت اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة قد طرحت على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 2003 خارطة الطريق التي تنص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ولذلك سمي بمبدأ “حل الدولتين”.

وتمسكت الإدارة الأمريكية السابقة بحل الدولتين، واعتبرت مع الشركاء الآخرين في اللجنة الرباعية إنه الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، شدد عريقات على رفض إقامة دولة فلسطينية في غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال:” سيناء أرض مصرية كما القدس أرض فلسطينية”.

وكان عريقات فيما يبدو، يرد على تصريحات الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة أيوب قرا (من الطائفة الدرزية)، التي قال فيها إن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تبني ما وصفها بخطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

وأضاف عريقات:” مصر من أول الدول التي تتبنى حل الدولتين، لن يكون هناك دولة فلسطينية في سيناء”.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماعهما المرتقب اليوم، على وقف الاستيطان الإسرائيلي، والتأكيد على تمسك ادارته بحل الدولتين.

وقال عريقات:” نحن لا نريد أن نسمع عن (ترامب) عبر وسائل الاعلام، نريد أن نسمع منه، نحن نؤكد تمسكنا بحل الدولتين”.