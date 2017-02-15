ماتيس يصف الحلف الأطلسي بأنه “ركيزة أساسية” بالنسبة للولايات المتحدة

بروكسل – أ ف ب – قال وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس الاربعاء، في أثناء زيارته الاولى الى حلف شمال الاطلسي في بروكسل ان هذا التحالف “لا يزال ركيزة اساسية” للولايات المتحدة، مؤكداً ان الرئيس دونالد ترامب “يدعم بقوة” هذا التكتل.

واضاف والى جانبه امين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، ان “التحالف لا يزال يشكل ركيزة اساسية للولايات المتحدة وللجميع على جانبي الاطلسي، من خلال الروابط التي تجمعنا”، وقال ماتيس ان الحلف بمثابة “بيتي الثاني”.