روحاني يبدأ جولة إقليمية تشمل سلطنة عمان والكويت

بيروت - رويترز – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات طيبة مع جيرانها الخليجيين فيما بدأ الأربعاء جولة تستغرق يوماً واحداً وتشمل سلطنة عمان والكويت وهي الأولى له منذ توليه منصبه في عام 2013.

وما زالت العلاقات بين إيران الشيعية والدول الخليجية العربية السنية خاصة السعودية متوترة بسبب دعم كل جانب لطرف مختلف من طرفي الصراع في سوريا واليمن.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن روحاني قوله “العلاقات الطيبة مع الجيران وأمن الخليج الفارسي هو ركيزة سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.”

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضاً إنه يجب أن تكون هناك وحدة أكبر بين الشيعة والسنة مضيفاً أنهم “تعايشوا بشكل سلمي معاً لمئات السنوات.”

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس استقبل روحاني بإطلاق 21 طلقة لدى وصوله إلى قصر العلم في العاصمة مسقط. وعرضت وسائل إعلام عمانية صورا لقابوس وهو يستقبل روحاني خارج القصر في ثاني ظهور علني للسلطان منذ عودته من ألمانيا في ابريل نيسان من العام الماضي بعد إجراء فحوص طبية هناك.

وقالت الوكالة إن الزعيمين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي لكنها لم تورد مزيداً من التفاصيل. وساعدت عمان في الوساطة في محادثات أمريكية إيرانية سرية في عام 2013 قادت إلى توقيع الاتفاق النووي التاريخي في جنيف بعد ذلك بعامين.

وفي عام 2013 وقعت عمان وإيران اتفاقاً لتوريد الغاز الإيراني لعمان عن طريق خط أنابيب يتم بناؤه تحت الخليج في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.

وقطعت السعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع إيران في يناير كانون الثاني عام 2016 بعد اعتداء محتجين على السفارة السعودية في طهران. واستدعت الكويت وقطر والإمارات سفراءها تضامناً مع الرياض إلا أن سلطنة عمان اكتفت بإبداء الأسف مما يسلط الضوء على العلاقات الأفضل بينها وبين إيران.

ومن المقرر أن يصل روحاني إلى الكويت في وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح من المتوقع أن تشمل جهوداً لتخفيف التوترات بين طهران والرياض.

وقام وزير الخارجية الكويتي بزيارة نادرة إلى طهران بنهاية يناير كانون الثاني ودعا إلى حوار صريح بين إيران وجيرانها.