دي ميستورا: محادثات السلام السورية لن تحيد عن قرار الأمم المتحدة

روما – رويترز – قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا الأربعاء، إن جدول أعمال محادثات السلام السورية المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل سيلتزم بقرار لمجلس الأمن الدولي يهدف لإنهاء الصراع ولن يتم تغييره.

وأضاف دي ميستورا من روما أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي وضع أسس الحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال للصحافيين “هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم.”

وصدر القرار بالإجماع في ديسمبر كانون الأول 2015.