عباس يجتمع في رام الله مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

القدس - الأناضول – كشف مسؤول فلسطيني، أن الرئيس محمود عباس، التقى في مدينة رام الله في الضفة الغربية، الثلاثاء، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مايك بامبيو.

وجرى اللقاء بعيداً عن وسائل الإعلام.

ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل اللقاء، ولكنه قال:” الاجتماع كان ايجابياً ومعمقاً”.

وأضاف:” أكد الرئيس عباس في اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين الفلسطينيين، التمسك بخيار حل الدولتين وحذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية على الأرض”.

وتابع المسؤول الفلسطيني:” جرى خلال اللقاء استعراض التطورات المحلية والإقليمية”.

ويعتقد أن اللقاء مرتبط بالاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المقرر مساء اليوم الأربعاء.

وكان رئيس المخابرات الفلسطيني، اللواء ماجد فرج، قد اجتمع في واشنطن الأسبوع الماضي مع نظيره الأمريكي، ومسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، تصريحات مسؤول أمريكي، لم تكشف عن هويته، اعتبر فيها أن مبدأ “حل الدولتين”، ليس هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقلت عن المسؤول الأمريكي الذي التقى مراسلين صحافيين إسرائيليين في واشنطن أمس، قوله إن إدارة ترامب، قد تتخلي عن مبدأ “حل الدولتين”.

وكان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال في مؤتمر صحافي، عقده اليوم، إن البديل الوحيد لمبدأ “حل الدولتين”، هو إقامة “دولة واحدة ديمقراطية، يعيش فيها اليهود والمسلمين والمسيحيين متساويين”.