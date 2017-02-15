وزير شؤون القدس: الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة غير مسبوقة

القدس المحتلة- الأناضول- قال عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس، ومحافظ المدينة، إن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس، “غير مسبوق من كل النواحي”.

وأضاف الحسيني: “الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تجري يوميا، وكذلك عمليات هدم المنازل والبناء الاستيطاني، والاستيلاء على المنازل الفلسطينية والقرارات المتطرفة مثل قانون تقييد الأذان”.

وتابع الحسيني: “الوضع صعب جدا، ولكننا يجب أن نواجهه، ونحن نواجهه ونتمسك بحقنا ولن نتنازل عنه فالقدس هي عاصمة دولة فلسطين”.

وكان الحسيني يتحدث مع صحفيين فلسطينيين، في مكتبه في ضاحية البريد، شمال القدس، الأربعاء.

ولفت الحسيني إلى تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وقال: “الاقتحامات متواصلة وكذلك محاولة إقامة طقوس دينية والاعتداءات على حراس وموظفي المسجد والمصلين وإصدار أوامر الإبعاد عن المسجد بحقهم”.

وأضاف:” التدخلات الإسرائيلية في أعمال الإعمار في المسجد الأقصى مستمرة، في مسعى لتغيير الوضع القائم في المسجد”.

وتابع: “بالمقابل فان رد الفعل العربي والإسلامي على هذه الاعتداءات ليس بالمستوى المطلوب”.

كما اشار إلى تصاعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين، بداعي البناء غير المرخص، وقال: “هناك عمليات هدم في مواقع مختلفة في مدينة القدس″.

وقال: “المعركة شرسة والإمكانيات التي تصرفها إسرائيل في تنفيذ مشروعها في المدينة هي إمكانيات كبيرة جدا”.

وأضاف الحسيني: “بالمقارنة فإن الإمكانيات الفلسطينية قليلة مقارنة مع المطلوب”.