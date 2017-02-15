فصائل ليبية تتفق على خارطة طريق لتحقيق السلام رغم الخلافات

القاهرة- رويترز- اتفقت فصائل ليبية متحاربة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على خارطة طريق برعاية مصرية لإنهاء الانقسامات من خلال تشكيل لجنة مشتركة للتفاوض حول المصالحة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير شباط 2018.

جاء الاتفاق بعد شهور من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر والتي توجت هذا الأسبوع بزيارة فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وخليفة حفتر القائد العسكري الذي يقود ما يعرف بالجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا.

والتقى الرجلان بشكل منفصل مع مسؤولين عسكريين مصريين كبار وكان مقررا أن يلتقيا في جلسة في وقت متأخر الثلاثاء لكن لم يجتمعا بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة.

لكن قالت ثلاثة مصادر مصرية مشاركة في المحادثات لرويترز إن السراج وحفتر وافقا على احترام الاتفاق رغم الخلافات العالقة بين الجانبين.

وقال أحد المصادر “لقد اتفق الجانبان. لدي شكوك بشأن التنفيذ لأن الأجواء بينهما… متوترة لكن نأمل أن يحدث العكس″.