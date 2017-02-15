بوسي شلبي تقضي عيد الحب في المقابر وتهدي زوجها الراحل محمود عبد العزيز هدية مختلفة

القاهرة ـ مازالت الإعلامية المصرية بوسي شلبي تعيش في حالة من الحزن بعد رحيل زوجها الفنان محمود عبدالعزيز، ولكنها قررت أن تقدم له في عيد الحب شيء خاص.

بوسي شلبي تبرعت بتجهيز حجرة للعناية المركزة داخل مستشفى “أيادى المستقبل” لعلاج السرطان بالمجان فى مدينة الإسكندرية التى ولد ودفن بها الساحر وكان يعشقها، كما قامت بوسي بزيارة مقبرة الفنان الراحل ودعت له بالرحمة والمغفرة.

أرملة محمود عبدالعزيز نشرت صورة لها عبر موقع “أنستغرام”، وكتبت: “وهذه هديتي لك في عيد الحب تجهيز العنايه المركزة في مستشفي سرطان الأسكندريه أيادي المستقبل، أتمني إنها تكون فى ميزان حسناتك، أحبك”.

يُذكر أن محمود عبدالعزيز رحل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، وذلك بعد صراع مع المرض.