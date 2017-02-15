مريم حسين تكشف عن معاناتها مع طفلتها

دبي ـ عبرت الفنانة العراقية مريم حسين عن معاناتها الشديدة من طفلتها من طليقها الفنان وعارض الأزياء فيصل الفيصل.

الفنانة العراقية قالت إنها تعاني مع طفلتها لكونها تنام طوال النهار وتوقظها طوال الليل، طالبة من جمهورها أن يعطوها النصائح تساعدها على جعل ابنتها تنام ليلا.

وكانت مريم حسين قد وضعت مولودتها منذ أيام قليلة، وأطلققت عليها اسم أميرة، بدلا من الأميرة، وهو الاسم الذي كانت قد اختارته لها من قبل.

ورغم الانفصال، حرص طليقها فيصل الفيصل على طمأنة جمهوره عليها بنشره صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام”، وعلق عليها قائلًا: “الحمدلله على كل حال دعواتكم لها واتمنى لها حياه سعيده… وبغض النظر عن انفصالنا الا اننا من واجبنا الوقوف في بعض المواقف… شكرًا للجميع″.