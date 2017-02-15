إنعام سالوسة تكشف سر عدم ظهورها في أي لقاء تلفزيوني

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية إنعام سالوسة، عن سر عدم ظهورها في أي برامج تلفزيونية أو وسائل إعلامية طوال تاريخها الفني.

إنعام سالوسة، قالت في تصريحات صحافية: “إنها تفضل الابتعاد عن الميديا بجميع أشكالها فضلًا على أنها لا تحب اللقاءات التلفزيونية”.

وأضافت: “أنها تطمئن الجميع على صحتها وأنها بخير وبصحة جيدة، مشيرة إلى أنها سعيدة بما قدمته خلال مشوارها الفني”.

يذكر أن إنعام سالوسة، تشارك في مسلسل “خلصانة بشياكة”، بطولة أحمد مكي، من تأليف فاروق هاشم وأحمد المحمدي، ويشارك في بطولته شيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني وابطال مسرح مصر أوس أوس ودينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”.

كما تشارك في بطولة مسلسل “سبع صنايع″ مع شريف رمزي ومي سليم، ومن انتاج شركة شادوز وإخراج تغريد العصفوري، ومسلسل “رمضان كريم” مع ريهام عبدالغفور، وروجينا وسهر الصايغ، وسيد رجب، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.