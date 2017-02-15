مجرم أمريكيّ بعيون زرقاء من السجن الى اشهر عارض أزياء

لندن ـ قبل 12 شهراً كان المجرم الأمريكي جيريمي ميكس، يمشي في أروقة سجن كاليفورنيا، لكنه اليوم أصبحَ مشهوراً بلقب “المجرم الساخن”، بعدما ظهر بملابس قتال، وجرى تداولها بشكل واسع بعد أول ظهور له على منصة الموضة في نيويورك.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ميكس استغل فترة وجوده في السجن، لتصميم الأزياء، حيث تحول من مجرم إلى عارض أزياء بعيون زرقاء وعضلات بارزة، مما أوصله للشهرة في المعرض على غرار نجوم الصف الأمامي أمثال كايلي جينر، وباريس هيلتون، ومادونا.

وحصل ميكس، على الشهرة عندما نشرت له صورٌ على صفحة “فيسبوك” الخاصة بقسم الشرطة في كاليفورنيا في 2014، حيث قضى عقوبة السجن لمدة 27 شهرا بعد اتهامه بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، وحمل سلاح ناري والانضمام إلى عصابات الشارع.

يشار إلى أنّ ميكس متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وتم الإفراج عنه من السجن اذار/مارس الماضي.