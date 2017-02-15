الولايات المتحدة تهدد بتقليص التزاماتها لشركائها في الناتو

بروكسل ـ د ب أ ـ حذر وزير الدفاع الأمريكي اليوم الاربعاء من أن بلاده ستقلص التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي “ناتو”، مالم يقم شركائها في الحلف بزيادة انفاقهم الدفاعي.

وأبلغ جيمس ماتيس وزراء خارجية الناتو، في اجتماع مغلق، إنه يتوجب على الحلفاء إعداد خطة بحلول نهاية العام بشأن كيفية تحقيق الإنفاق المستهدف للناتو، والمقدر بـ2% من إجمالي الناتج المحلي ، وفقا لنسخة من هذه التصريحات.

وتأتي التصريحات في الوقت الذي يسعى فيه اعضاء الناتو إلى التأكيد على التزام واشنطن للحلف المكون من 28 دولة، وذلك بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه “عفا عليه الزمن” وهدد بوقف الدعم الأمريكي ما لم تعمل الدول الأعضاء من أجل زيادة انفاقها الدفاعي.

يذكر أن ماتيس وصف الناتو، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، بأنه “حجر الأساس ” لمجتمع عبر الأطلسي.