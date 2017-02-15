شبكة الجزيرة توقع اتفاقية مع وسيسكو للتكنلوجيا لإطلاق أكاديمية تدريب للشباب في الإعلام الرقمي

الدوحة ـ “القدس العربي”: دعما منها لتطوير مهارات الشباب القطري والعربي عموما، وقعت شبكة الجزيرة الإعلامية ومؤسسة سيسكو العالمية، مذكرة تفاهم وشراكة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، تتضمن إطلاق أكاديمية تدريب متخصصة، تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة. وحضر مراسم التوقيع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية وجون تشامبرز رئيس مجلس إدارة سيسكو العالمية، الذي يزور قطر خصيصا لهذا الغرض.

ووقع المذكرة عبد الله النجار المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة الإعلامية، ومايك وستون نائب رئيس سيسكو في الشرق الأوسط.

وتسعى المؤسستان من خلال إطلاق “أكاديمية سيسكو” غير الربحية -الأولى في مجالها في الشرق الأوسط- إلى تمكين الشباب في قطر، من مواطنين ومقيمين، من تطوير مهاراتهم في شتى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستتيح هذه الشراكة امكانيات تبادل المعرفة، وإطلاق مبادرات في مجال الابتكار، والرقمنة وإنتاج وتوزيع المحتوى والتفاعل مع الجمهور.

واطلع الوفد الزائر على التقنيات الحديثة التي تستخدمها الجزيرة في مجال التدريب والبث التلفزيوني، وجال في استديوهات الجزيرة الإخبارية والجزيرة الإنجليزية و+AJ، وذلك قبل توقيع المذكرة خلال حفل خاص أقيم بمركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، حضره عدد من مسؤولي شركة سيسكو، ومديرو قطاعات وقنوات الجزيرة.

وتأتي الشراكة مع “سيسكو” ضمن اتفاقيات وشراكات مماثلة ربطت الجزيرة مع مؤسسات رائدة في المجال التقني، وضمن استراتيجيتها الرامية إلى التحول الرقمي، ومواكبة التطور المتسارع الذي تعرفه صناعة الإعلام.

وكانت الجزيرة قد حققت خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وأطلقت منصات إخبارية متخصصة، استقطبت اهتمام المتابعين في أنحاء العالم، وتسعى إلى تعزيز هذا المسار من خلال اعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في مختلف مجالات العمل الإعلامي.