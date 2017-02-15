مصدر يمني : مقتل وإصابة 16 امرأة في قصف لمقاتلات التحالف شمال صنعاء

صنعاء ـ د ب أ ـ أفاد مصدر طبي يمني من مكتب الصحة الخاضع لسيطرة الحوثيين، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل ستة نساء وإصابة 10 أخريات في قصف استهدف تجمع عزاء بمديرية أرحب، شمالي العاصمة صنعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن من بين الجرحى أطفال، مشيراً إلى أن عملية البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وأن الحصيلة قد تزداد خلال الساعات القادمة.

وذكر شهود عيان ل (د.ب.أ)، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارة جوية على منزل المواطن محمد هادي النكعي، أثناء إقامة مراسم عزاء خاصة بالنساء، بقرية شراع، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من النساء والأطفال.

وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء المنطقة بشكل مكثف، مؤكدين عدم وجود أي مواقع عسكرية بالقرب منها.

وحتى اللحظة لم تصدر قوات التحالف العربي أي تعليق حول ذلك.

وتشن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضربات جوية ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن منذ نحو عامين، وخلفت بعض تلك الضربات التي استهدفت مواقع لمدنيين أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.