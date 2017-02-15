اعتقال مشتبه به جديد في قضية اغتيال السفير الروسي بأنقرة

أنقرة ـ الأناضول ـ اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، شخصاً تشتبه في علاقته بقضية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقال مصدر أمني للأناضول، إن “السلطات التركية تحقق مع المشتبه به حول إجرائه مكالمات هاتفية مع الشرطي مولود مرت ألطن طاش، الذي نفذ الاغتيال”.

واكتفى المصدر الذي لم يفصح عن اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، بالإشارة إلى المشتبه به الجديد باسم “.E.B”، وذلك لأسباب أمنية.

وفي يناير/كانون ثانٍ الماضي، أمر القضاء التركي، بحبس 3 أشخاص، بينهم شرطيان، على ذمة التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير كارلوف، وفرض الرقابة القضائية على 5 آخرين، حتى انتهاء التحقيقات في القضية.

وتعرض كارلوف، في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة، ما أدى لمقتله.

ولاقت عملية الاغتيال، إدانات واسعة من كل من أنقرة، وموسكو، ودول عربية وغربية.