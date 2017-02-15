ترامب يؤكد أن حل الدولتين ليس الوحيد لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

واشنطن ـ أ ف ب ـ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء ان حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني ليس السبيل الوحيد من أجل السلام، وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض أعلن مساء الثلاثاء أن واشنطن لن تصر بعد الآن على هذا الحل الذي يعتبره المجتمع الدولي مبدأ أساسيا للحل، وأنه لن يملي بعد الآن شروط أي اتفاق سلام محتمل بين الاسرائيليين والفلسطينيين. ورد نتانياهو معتبرا ان ترامب يوفر “فرصة غير مسبوقة” لدفع السلام.