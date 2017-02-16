﻿الكويت وعُمان بوابتا الرئيس الإيراني لـ«حل سوء التفاهم» مع الخليج

الكويت ـ «القدس العربي» ـ وكالات: وصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الأربعاء، إلى الكويت قادماً من مسقط، في جولة خليجية قصيرة، تأتي، وفق ما أعلن، في إطار سعي طهران لحل «سوء التفاهم» مع دول الخليج بعد تصاعد التوتر على خلفية المواقف المتناقضة من الملفات الإقليمية.

والتقى روحاني، أمــــير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أطلق الشهر الماضي، عبر إيفاد وزير خارجيته الى طهران، حوارا مع الجمهورية الاسلامية بهدف تحسين العلاقات.

وقال نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، إن المباحثات تناولت بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال لقائه السلطان قابوس في مسقط، قال روحاني، حسب وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، إنه «لا ضمان لأمن المنطقة سوى بتحمّل بلدان المنطقة المسؤولية والتعاون الإقليمي. من هنا، على دول المنطقة العمل سوية مع بعضها البعض لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقبيل مغادرته طهران، أعلن روحاني أن دول مجلس التعاون الخليجي وجهت مؤخرا رسالة إلى بلاده عبر الكويت «بشأن حل سوء الفهم ورفع مستوى العلاقات».

وأكد أن طهران ترحب «بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارة اثنتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون تبادل وجهات النظر في هذا المجال».