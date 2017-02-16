تونس ـ «القدس العربي» ـ من حسن سلمان: دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير سلطات بلاده إلى إنقاذ 13 طفلا تونسيا يعيشون أوضاعا مأساوية في السجون الليبية، بعد وفاة آبائهم الذين كانوا يقاتلون ضمن جماعات إرهابية. كما جدد رفضه لإقامة مخيمات في الجنوب التونسي لاستضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين سيتم ترحيلهم من أوروبا.

وقال عبد الكبير في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: «ثمة 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات يعيشون مع أمهاتهم أوضاعا مأساوية داخل السجون الليبية، بعد أن توفي آباؤهم الذي كانوا يقاتلون مع الجماعات التكفيرية وتم القضاء عليهم خلال الضربات الأمريكية في مدينتي صبراتة وسرت الليبيتين، وهؤلاء الأطفال في النهاية هم تونسيون ولا ذنب لهم وعلى السلطات التونسية ووزارة الخارجية خاصة أن تعمل على استرجاعهم مع السجناء الآخرين الموجودين في السجون الليبية لأنها مكلّفة أساسا بمتابعة أوضاع الجالية التونسية في الخارج».

ويؤدي رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد حاليا زيارة إلى ألمانيا، حيث أشارت الصحافة الألمانية إلى إمكانية مناقشة إقامة مخيم للاجئين في تونس يضم اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، مفدي المسدّي نفى هذا الأمر.

وعلّق عبد الكبير على ذلك بقوله «أشرت في مناسبات عدة إلى وجود ضغوط من الاتحاد الأوروبي لإيجاد مخيم للاجئين وطالبي اللجوء والمرحّلين من أوروبا في الجنوب التونسي، ونحن كمنظمات حقوقية سنقاطع هذا الأمر وسننظم تظاهرات ضده (في حال تم التوقيع على اتفاقية من هذا النوع) لأن الوضع الاقتصادي والأمني لتونس لا يتحمل ذلك، فنحن لن نقبل بوجود لاجئين من جنسيات أخرى في البلاد، ولكن في حال تمت مناقشة موضوع إعادة المهاجرين التونسيين غير الشرعيين إلى بلادهم، فهذا أمر آخر ولا اعتراض عليه (لأن الدستور يمكّنهم من العودة)».

وحول الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لليبيا (ومن بينها تونس) لحل الأزمة المستمرة فيها، قال عبد الكبير «أكدنا مرارا أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا بالدرجة الأولى ونحن نشجع هنا على قيام حوار داخلي بين جميع الأطراف، ولكن بإمكان الدول المجاورة كتونس والجزائر ومصر أن تؤدي دورا جيدا في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وعموما هذه المبادرة جاءت متأخرة ولكنها جيدة، ولو أن بعض الفرقاء الليبيين أبدوا تحفظا على اللقاء الذي تم بين مدير الديوان الرئاسي الجزائري أحمد أويحيى والشيخ علي الصلابي في بيت راشد الغنوشي، بسبب تدخل بعض الأطراف السياسية (خارج إطار الدولة) في المبادرة التونسية».