أمين عام الأمم المتحدة يستشهد بآية قرآنية للمطالبة بحماية اللاجئين
القاهرة – من ربيع السكري: استشهد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، مساء أمس الأربعاء، بآية قرآنية للمطالبة بتوفير الحماية للاجئين سواء المسلمين أو غير المسلمين.
جاء ذلك، في كلمته بجامعة القاهرة، خلال زيارته الحالية لمصر، عقب لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، في وقت سابق أمس.
وقال غوتيريش إن أبلغ ما قيل في حماية اللاجئين، ما قرأناه في سورة «التوبة»، حينما يؤكد الله أن حماية اللاجئين ينبغي أن تقدم للمؤمنين وغير المؤمنين أيضاً، وهذا أبلغ ما قرأته بالنسبة لحماية اللاجئين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى الآية السادسة بسورة التوبة «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ».
وأضاف غوتيريش أن «الحماية تقدم للاجئين بصفتهم الإنسانية، بغض النظر عن عقيدتهم».
من جانب آخر، شدَّد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن إقامة الدولتين يُمثل الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ووصف الأمين العام، الصراع العربي الإسرائيلي، بأنه «الأهم في المنطقة الذي يتطلب حلاً شاملاً».
وتطرق غوتيريش، في كلمته، إلى مشاكل البطالة والفقر في العالم، وقال إن «الفقراء أصبحوا أكثر فقراً بسبب عدم العدالة في توزيع الثروات»، مطالباً بـ»إيلاء أهمية خاصة في مواجهة ملفي الشباب والبطالة».
وعدَّ مشكلة البطالة «أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب والتطرف».
يَقُول تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِ ” وَإِنْ أَحَد مِنْ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَك ” أَيْ اِسْتَأْمَنَك فَأَجِبهُ إِلَى طِلْبَته حَتَّى يَسْمَع كَلَام اللَّه أَيْ الْقُرْآن تَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ وَتَذْكُر لَهُ شَيْئًا مِنْ أَمْر الدِّين تُقِيم بِهِ عَلَيْهِ حُجَّة اللَّه ” ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنه ” أَيْ وَهُوَ آمِن مُسْتَمِرّ الْأَمَان حَتَّى يَرْجِع إِلَى بِلَاده وَدَاره وَمَأْمَنه ” ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْم لَا يَعْلَمُونَ ” أَيْ إِنَّمَا شَرَعْنَا أَمَان مِثْل هَؤُلَاءِ لِيَعْلَمُوا دِين اللَّه وَتَنْتَشِر دَعْوَة اللَّه فِي عِبَاده
وَقَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد فِي تَفْسِير هَذِهِ الْآيَة قَالَ : إِنْسَان يَأْتِيك لِيَسْمَع مَا تَقُول وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْك فَهُوَ آمِن حَتَّى يَأْتِيك فَتُسْمِعهُ كَلَام اللَّه وَحَتَّى يَبْلُغ مَأْمَنه حَيْثُ جَاءَ
وَمِنْ هَذَا كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْأَمَان لِمَنْ جَاءَهُ مُسْتَرْشِدًا أَوْ فِي رِسَالَة كَمَا جَاءَ يَوْم الْحُدَيْبِيَة جَمَاعَة مِنْ الرُّسُل مِنْ قُرَيْش مِنْهُمْ عُرْوَة بْن مَسْعُود وَمِكْرَز بْن حَفْص وَسُهَيْل بْن عَمْرو وَغَيْرهمْ
– من تفسير ابن كثير -
ولا حول ولا قوة الا بالله
ديننا الحنيف يرفض الاكراه ولا يوضع شروط للامان لاي شخص مهما كان اعتقاده فهناك من كان يعبد النار في ايران وارض المجوس وجاء الاسلام ولم نسمع بان تم قتل بشر لمجرد اعتناقهم دينا آخر وعقلي يرفض اي حديث يدعوا للقتل بدون وجه حق لانه يخالف القرآن والفطرة الانسانية معا – وما انت عليهم بمسطر – لا اكراه في الدين – أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين – هذه آيات تعتبر دستور الاسلام في التعامل مع الاخرين ولا يمكن البتة ان تكون الدعوى لرسالة الاسلام الا بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم القرآن الكريم فيه عجائب ومعجزات كثر ولكن مفكرين واصحاب الاهواء بيننا نحن العربان همهم فقط تشويه هذا الدين وتخويف الناس منه كما يفعل السيسي في بلده من خلال اتباعه هواه في امور معروفة في الدين بالضرورة ..تماشيا مع ماقال فرعون لقوم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد…..وتتناسى هذه الانظمة ان الله ذم كل من يسمع شعبه ويهتك عرض الذين يدافعون عن حقوق الناس. قال تعالى….”والذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم”..اذن فهناك توعد بالعذاب لمن يؤذي المنظمات الحقوقية كيفما كانت ديانتها اذا كانت تدافع عن العدل وااحقوق ولكننا قوم لا يفقهون…