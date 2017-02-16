﻿أمين عام الأمم المتحدة يستشهد بآية قرآنية للمطالبة بحماية اللاجئين

القاهرة – من ربيع السكري: استشهد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، مساء أمس الأربعاء، بآية قرآنية للمطالبة بتوفير الحماية للاجئين سواء المسلمين أو غير المسلمين.

جاء ذلك، في كلمته بجامعة القاهرة، خلال زيارته الحالية لمصر، عقب لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، في وقت سابق أمس.

وقال غوتيريش إن أبلغ ما قيل في حماية اللاجئين، ما قرأناه في سورة «التوبة»، حينما يؤكد الله أن حماية اللاجئين ينبغي أن تقدم للمؤمنين وغير المؤمنين أيضاً، وهذا أبلغ ما قرأته بالنسبة لحماية اللاجئين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى الآية السادسة بسورة التوبة «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ».

وأضاف غوتيريش أن «الحماية تقدم للاجئين بصفتهم الإنسانية، بغض النظر عن عقيدتهم».

من جانب آخر، شدَّد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن إقامة الدولتين يُمثل الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووصف الأمين العام، الصراع العربي الإسرائيلي، بأنه «الأهم في المنطقة الذي يتطلب حلاً شاملاً».

وتطرق غوتيريش، في كلمته، إلى مشاكل البطالة والفقر في العالم، وقال إن «الفقراء أصبحوا أكثر فقراً بسبب عدم العدالة في توزيع الثروات»، مطالباً بـ»إيلاء أهمية خاصة في مواجهة ملفي الشباب والبطالة».

وعدَّ مشكلة البطالة «أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب والتطرف».