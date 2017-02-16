مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في درعا
Feb 16, 2017
لندن ـ «القدس العربي»: قتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في معارك مع المعارضة السورية في مدينة درعا جنوبي سوريا، حسب ما ذكرت مصادر عسكرية.
وقالت مصادر عسكرية في المعارضة إن القتيل يدعى مصطفى زال نجاد، وسقط «خلال المعارك الدائرة في حي المنشية» في درعا.
وحققت فصائل المعارضة مزيداً من التقدم في الحي، حيث «سيطرت على أبنية جديدة كانت تتحصن بها قوات النظام السوري في المنطقة»، وفق المصادر نفسها.
مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في درعا
سوء المصير لجميع من تورط بدماء الشعبين السوري والعراقي والفلسطيني واليمني سواء من قبل هذه المليشيات الطائفية التابعة لعصابة الولي الفقيه الايراني أو من قبل عضابات داعش فكلاهما سيان ، الى جانب العصابات الصهيونية المحتلة
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- ماذا كان يفعل في ذرعا ( وهي أرض سورية ) ، هذا القيادي من الحرس الإرهابي الإيراني ؟ .
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- الثورة السورية ، ثورة سورية . وما شئن الجمهورية الإرهابية الإيرانية في ملف سوري سوري ؟ .