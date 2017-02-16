﻿مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في درعا

لندن ـ «القدس العربي»: قتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في معارك مع المعارضة السورية في مدينة درعا جنوبي سوريا، حسب ما ذكرت مصادر عسكرية.

وقالت مصادر عسكرية في المعارضة إن القتيل يدعى مصطفى زال نجاد، وسقط «خلال المعارك الدائرة في حي المنشية» في درعا.

وحققت فصائل المعارضة مزيداً من التقدم في الحي، حيث «سيطرت على أبنية جديدة كانت تتحصن بها قوات النظام السوري في المنطقة»، وفق المصادر نفسها.