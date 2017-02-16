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﻿جنازة وردة

حسن بولهويشات

Feb 16, 2017

البارحة ركضتُ مع أبي وإخوتي في الغابة
كان الوقت صباحاً والمطر أعمى
كان همّي أن أركض وأتدفّأ
وأن تحدثَ لأبي كوارث صغيرة ومسلّية
كأن يسعلَ وتغيم عيناه
فأشيّعه بظلّي وأستولي على ميراث العائلة
أو تخطف الريح قبّعته الشتوية
فأرى رأساً فصيحاً وأشيبَ
أن أتبيّن حزن أبي وسط الغابة
وضحكات إخوتي خلف أبي
أن أجمع المأساة والملهاة في صرّة
وأذهب بالصرّة إلى أمّي التي تركناها تتفوّه أمام التلفاز
أن أعود بإخوتي يلهثون ورائي
مثل كلاب صيدٍ ظريفة
وبأبي معلقاً بحزام سروالي
دون أن أفكر أنّه طريدة
أبي؟ أيّ أبٍ؟
أبي كان فلاحاً بالفطرة
وحطّابَ أحزانٍ بالأقدميّة
شرب ما يكفي من الشاي
وذهب إلى الله عن طيب خاطر
تاركاً الغرفة تقرأ بريد الأحد
على فيوزات اليتم
أعرفه بتقطيبة الحاجبين كلّما تأخّر المطر
بطرقاتٍ عجلى على الباب
وبصوته الذي يسبقه
فأعتدل في جلستي
أعرفه مهما اكتظّت الدوخة في رأسي
ويعرف هو الآخر بأنّي ولدٌ أرعن
أمشط شَعري بأصابعي وأتسلّى بالوردة
أرميها عالياً في الهواء بيدٍ وألتقطها بالأخرى
تتساقط نثراتها على وجهي فأتعطّر
الوردة التي خطفها الرجل السخيف من يدي،
الرجل الذي ركضت معه في الغابة.

٭ شاعر مغربي

﻿جنازة وردة

حسن بولهويشات

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1 COMMENT

  1. شكرا لك حسن شكرا لك….كنت فيما مضى انظر الى كتاباتك بعين فيها شئ من —دون المستوى– ولكنك في هذا النص ابدعت و امتعت فشكرا لك الف شكر بادر سيف الجزائر

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