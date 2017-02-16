﻿الجزائر تدعو منظمة السياحة العالمية إلى دعمها في النهوض بالقطاع

الجزائر- الأناضول: دعت الجزائر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى دعم جهودها في النهوض بالقطاع الذي تعول عليه لتعويض النقص في عائدات تصدير المحروقات (النفط والغاز) منذ أكثر من عامين، جراء انخفاض أسعارها.

جاء ذلك على لسان وزير السياحة عبد الوهاب نوري خلال لقائه بالأمين العام للمنظمة، طالب الرفاعي، الذي وصل الجزائر أمس الأول في زيارة رسمية.

وذكر نوري أن «الجزائر ترغب في الاستفادة من الخبرة الهائلة التي تتمتع بها هذه المنظمة في مجال التكوين (التدريب) والتأهيل للتمكن من بناء مقصد سياحي من الامتياز الرفيع».

وأوضح أن «المشاريع السياحية الجاري تجسيدها في البلاد تحتاج إلى يد عاملة متخصصة ومؤهلة لتسيير هذه المؤسسات».

ولا يساهم قطاع السياحة سوى بنسبة 1.5 بالمائة من الناتج المحلي للجزائر حسب ما صرح به مدير التهيئة السياحية بالوزارة عبد الحميد ترغيني في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ووفق ذات المسؤول فإن الجزائر تهدف إلى الوصول في آفاق 2030 إلى نسبة إسهام للسياحة في الناتج المحلي للبلاد تصل إلى 5 في المئة، في إطار مخطط لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

وتعاني الجزائر من أزمة اقتصادية منذ منتصف 2014 جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي انتقلت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

ولا تتوفر معطيات دقيقة حول عدد السياح الذين يزورون الجزائر سنويا، رغم أن المعدل السنوي حسب منظمات ناشطة في القطاع هو في حدود 2 مليون شخص في العام خلال السنوات الأخيرة أغلبهم من المهاجرين الجزائريين في الخارج.

بدوره أكد طالب الرفاعي عزم المنظمة على دعم الجزائر وخاصة في قطاع السياحة. وذكر أنه تم الاتفاق على تدشين برنامج واسع وطموح في مجال التدريب والتأهيل، بغية تكوين يد عاملة مؤهلة قادرة على تسيير المؤسسات السياحية.