﻿الأمم المتحدة تؤكد على قرارات مجلس الأمن الداعية إلى نزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان بما في ذلك سلاح «حزب الله»

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 تدعو بوضوح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي اليومي ردا على سؤال حول التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بشأن سلاح حزب الله الذي اعتبره ضرورة ومكملا لعمل الجيش ولا يتعارض معه.

وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سغريد كاغ، قد انتقدت عبر موقعها على موقع «تويتر»، سلاح الميليشيات في لبنان ودعت إلى نزعه. وفي هذا السياق، أوضح حق قائلا: «أود أن أشير إلى أن قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 تدعو بوضوح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وذكرت تقارير سابقة للأمين العام أنه يجب نزع سلاح الميليشيات، وأن إبقاء سلاح حزب الله وجماعات أخرى خارج سيطرة الدولة يحد من قدرة لبنان على ممارسة سيادته الكاملة وسلطته على أراضيه».

وردا على سؤال لاحق حول خلو تعليق الأمم المتحدة من انتقاد لانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية واستمرار احتلالها لأجزاء من لبنان قال حق إن الموضوع قيد البحث هو سلاح الميليشيات فقط وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتعتبر الأمم المتحدة استمرار الالتزام بجميع القرارات ذات الصلة أمرا ذا أهمية حيوية لاستقرار لبنان. وتشجع المنظمة الدولية لبنان على اغتنام الزخم السياسي الحالي لاستئناف المناقشات حول استراتيجية دفاع وطنية كجزء من عملية يقودها ويمتلكها لبنان.