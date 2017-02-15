﻿ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قد تفتح فرصة أكبر لتسوية قضية الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: في لقاء مع الصحافة المعتمدة بالأمم المتحدة، تحدث أحمد البخاري، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحد، حول تطورات القضية الصحراوية على ضوء عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الافريقي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2017 بعد مقاطعة دامت 32 سنة وأثر تلك العودة على الملف الصحراوي في الأمم المتحدة. وقال في مداخلة قبل تلقي أسئلة الصحافيين: «على المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي أن يضغطا باتجاه أن يتحمل المغرب مسؤولية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والدستور التأسيسي للاتحاد الافريقي وأن يتابعا عملية الالتزام هذه فيما يتعلق بسلامة أراضي الصحراء الغربية واستقلالها». وأضاف أن المغرب إذا ما التزم بكل أمانة بما تتطلبه العضوية في الاتحاد الافريقي فحل النزاع في الصحراء الغربية يصبح ممكنا لأن المشكل من أساسه جاء بسبب عدم التزام المغرب بمبدأ عدم المساس بالحدود كما كانت عند إعلان الاستقلال كما نص على ذلك البند رقم 4 من دستور الاتحاد الافريقي. وإذا لم يكن لدى المغرب النية في الالتزام بميثاق الاتحاد فعلى رؤساء دول الاتحاد أن يتحملوا المسؤولية ويواجهوا التحدي. وقال «على المغرب أن يلتزم بموقف الاتحاد الافريقي في استكمال عملية تصفية الاستعمار. وإذا تصرف المغرب خارج هذا النهج يكون قد خدع الاتحاد الافريقي وعندها يجب على أعضاء الاتحاد والمجتمع الدولي أن يضمنوا بحزم أن استقلال الصحراء الغربية لم يتم إهماله والتغافل عنه بالانتهازية السياسية والخداع».

وحول بعثة السلام «مينورسو» المنتشرة في الصحراء الغربية منذ عام 1991 قال البخاري إن التركيز ليس على عودة المينورسو إلى كامل فاعليتها قبل الأزمة مع المغرب بل الأهم من ذلك مسألة تعطيل عملية السلام بكاملها منذ عام 2012 والمغرب يرفض استقبال المبعوث الأممي السفير كريستوفر روس الذي لم يتمكن من زيارة المنطقة بكاملها بسبب عدم استعداد المغرب لاستقباله مما أدى إلى تعثر عملية السلام التي وقعت بعثة المينورسو ضحية لها.

ورداً على سؤال لـ «القدس العربي» حول تفسير تحسن فرص السلام بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي وهل سيعمل المغرب لما له من علاقات على طرد الجمهورية الصحراوية من عضوية الاتحاد، قال البخاري «كما هو معروف أن الاتحاد الافريقي يعترف بالجمهورية الصحرواية عضوا كاملا في الاتحاد. المغرب لا يستطيع بل ومستحيل أن يلغي عضوية الجمهورية الصحراوية. إذن يمكن للدول الأعضاء أن تتدخل لإيجاد أجواء أكثر إيجابية لاستكمال العملية السياسية من أجل إيجاد حل للنزاع». ومتابعة لسوال آخر حول آلية الحل وإذا ما كان هناك سوابق لدى الاتحاد، قال ممثل جبهة البوليساريو عندما انضمت موريتانيا لعضوية منظمة الوحدة الافريقية عام 1964 انسحب المغرب لمدة ستة أشهر ثم عاد إلى المنظمة وبقي فيها نحو عشر سنوات قبل أن يعترف رسميا باستقلال موريتانيا أي أن هناك سابقة لوجود أعضاء في المنظمة لا يعترفون ببعضهم البعض ثم يتم تسوية الأمور فيما بعد.

نصوص ميثاق منظمة الوحدة الافريقية تنص على الاعتراف بحدود الدول كما كانـــت ساعة الاســـتقلال. إذن هناك التزامات معينة تفرضها شروط العضوية في الاتحاد، إذا ما التزمت جميع الدول الأعضاء بهذه المبادئ فإمكانية إيجاد حل سياسي سلمي لكل المسائل العالقة أمر ممكن ومن بينها مسألة الصحراء الغربية».