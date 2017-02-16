﻿وجوه جديدة ضمن التعديل الوزاري في مصر: رؤى غامضة وكفاءات متفاوتة

القاهرة ـ «القدس العربي»: رحل بموجب التعديل الوزاري، أول أمس الثلاثاء، تسعة وزراء عن مناصبهم، وسط جدل مجتمعي وبرلماني حول أسباب رحيل هؤلاء بعينهم وإسناد حقائبهم لوزراء جدد، خصوصا وأن الجدد لم يقدموا رؤاهم لإدارة وزاراتهم أمام البرلمان.

لعل ارتفاع أسعار السلع التموينية بشكل غير مسبوق، وعملية تنقية جداول المسجلين ببطاقات التموين التي شابها بعض العشوائية، واتجاه الوزارة للسماح بتوريد السلع التموينية للمنافذ من خلال لقطاع الخاص، بدلاً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أسباب ساهمت برحيل اللواء محمد علي مصيلحي عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكان مصيلحي قد رفع أسعار السكر والزيت لأربع مرات خلال شهرين كان آخرها بداية فبراير/ شباط الجاري، فضلاً عن حذف أعداد كبيرة من مستحقي الدعم خلال عملية تنقية البطاقات التموينية.

اسناد الحقيبة لعلي مصيلحي، يرجع على ما يرى بعض الخبراء، إلى نجاحات حققها في مسيرته المهنية، خصوصاً عندما تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد من 2002 إلى 2005 حيث ساهم في إعادة تأسيس الهيئة وإصلاحها، يضاف إلى ذلك نجاحات حققها مصيلحي، عندما تولى وزارة التضامن الاجتماعي منذ 2005 وحتى 2011 عبر ترشيد الدعم وتطوير بنك ناصر الاجتماعي وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي.

أما أسباب إزاحة وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، عن منصبه، فتتمثل بضعف أدائه العام وقراراته الإدارية الداخلية التي استبعدت كفاءات في الوزارة، وكذلك قراراته المثيرة للجدل على المستوى العام والتي تسببت في حالة فوران واندلاع مظاهرات، فضلاً عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة، وتسريب امتحانات الثانوية العامة.

اختيار طارق جلال خلفاً للشربيني، جاء انطلاقاً من خلفيته المهنية والأكاديمية، فهو عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية، وشغل عدة مناصب في اليونسكو، أسفرت عن نجاحات ملحوظة.

وحسب مراقبين، مؤهلات الوزير الجديد تسمح له بمعالجة المشكلات الكبيرة في الوزارة، ووضع استراتيجية محكمة لمعالجة قضاياها المزمنة مثل الدروس الخصوصية والثانوية العامة والتعليم الخاص.

في الموازاة، كان رحيل وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، متوقعا، فالأخيرة فشلت في إدارة ملف الاستثمار الأجنبي، وأيضاً في إقناع وزارة المالية بالإبقاء على المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار. كما أنها لم تنجح في تطبيق فكرة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، يضاف إلى كل ذلك، عدم توافر أراض مرفقة بأسعار مناسبة للمستثمرين الجدد.

أما دمج وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولي برئاسة الوزيرة الحالية سحر نصر فيأتي بسبب نشاطها المكثف في فترة توليها الوزارة وقدرتها التفاوضية العالية التي شجعت مؤسسات تمويلية كبيرة دولية على ضخ أموال لدعم الخطط الحكومية.

وزارة النقل، كانت إحدى الوزارات المؤكد رحيل وزيرها جلال سعيد، نظرا لكبر سنه وعدم قدرته على متابعة شؤون الوزارة التي تم تناقل أخبار عن تحكم مدير مكتبه في شؤونها، فضلا عن عدم متابعته لملف النقل البحري لعدم درايته به وهو ما تسبب في أزمات كبيرة.

ومن أخطاء سعيد، أيضاً، عدم الشروع في تطوير خطوط السكك الحديدية، وعدم الاهتمام بقطاع نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، وصولاً إلى تصريحاته المثيرة للجدل عن جودة الطرق في مصر، وأن معدلات حوادث الطرق في مصر من الأعلى عالمياً. وتسليم الوزير الجديد هشام عرفات خلفاً لسعيد جاء استنادا على خلفيته الأكاديمية كرئيس لقسم الهندسة الإنشائية وإدارة التشييد في كلية الهندسة جامعة المستقبل، وخلفيته العملية في مجال الطرق. وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، فقد شهدت إخفاقات كثيرة خلال الفترة الماضية، فعدد من الأوبئة قد انتشر في مصر مثل الحمى القلاعية وتناقص الحجم المزروع من القمح للعام الماضي، بالإضافة لعدم تحقيق أي تقدم في ملف الثروة الحيوانية، ما تسبب في فجوة غذائية، دون أي تحرك جدي من الوزير السابق عصام فايد. اختيار عبد المنعم البنا، مكان فايد، لم يفهمه الكثيرون وبقي محل جدل. فالبنا متهم بالفساد وإهدار المال العام عندما كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية.

وفي السياق، ارتكب زكي بدر، وزير التنمية المحلية، عددا من الأخطاء كانت كفيلة برحيله عن منصبه كوزير للتنمية المحلية، فقد قام بتعيين متوفين ومدانين بجرائم في تعيينات القيادات الجدية في المحافظات. كما تأخرت الوزارة كثيرا في إتمام مسابقة التعيينات والتي استمرت قرابة العام، إضافة إلى عدم إحرازه أي تقدم في أزمات تمهيد الطرق والصرف الصحي والمنازعات على الأراضي والفشل الكبير في التعامل مع أزمة السيول في رأس غارب والسيول في الإسكندرية.

وتسلم هشام الشريف منصب وزير التنمية خلفاً لبدر، نظراً لخبرته العلمية والعملية، فهو مؤسس مركز معلومات مجلس الوزراء، ثم ترأس لتسعة أعوام وساهم بتأسيس مراكز المعلومات في المحافظات، كما أسس عددا من الشركات في قطاع المعلومات. ولكن يتساءل المتابعون عن مدى قدرة الشريف على إدارة وزارة التنمية المحلية الصعبة خصوصا وأن خلفيته في مجال مختلف نسبيا عن شؤون الوزارة.