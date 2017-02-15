﻿أبو يوسف لـ «القدس العربي»: بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعادي الشعب الفلسطيني

رام الله «- القدس العربي»: جاء في مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد في اكتوبر/ تشرين الأول عام 1991 «أن استراتيجية إسرائيل هي المفاوضات مع الفلسطينيين إلى ما لا نهاية» ، وهو ما جرى على مدار أكثر من خمسة وعشرين عاماً مرت، وقد تعاد الكرة من جديد رغم أن الأرض لم يبق منها شيء، وسط مطالبات إسرائيلية بالسيطرة على الضفة الغربية وتصريحات مثيرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إنه معني بالسلام لكن ليس بالضرورة من خلال حل الدولتين.

ويعتقد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعادي الشعب الفلسطيني بشكل علني وفي عدة اتجاهات. وقد تجلى ذلك في التصريحات الخاصة بالاستيطان الإسرائيلي أو في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والآن فيما يتعلق بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن ليس عن طريق حل الدولتين وبالتالي عدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في عام 1967.

وقال لـ «القدس العربي» إن الولايات المتحدة تبدي انحيازاً كاملاً لحكومة الاحتلال وعليها مراجعة مواقفها خاصة بعد لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ودعا الى أن تكون هناك محددات واضحة للسياسة الأمريكية لا تذهب فيها حقوق الشعب الفلسطيني هدراً، مؤكدا أن هذا الشعب سيبقى متمسكًا بحقوقه خاصة حقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس مهما عظمت التضحيات.

وانطلاقا من ذلك يقول ابو يوسف، يجب أن يكون هناك وضوح من الإدارة الأمريكية في الموقف السياسي وليس اعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة ما يمكن أن يشكل كسرا لإرادة الشعب الفلسطيني وتثبيت واقع على الأرض.

ويعتقد هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية «مسارات» أن القيادة الفلسطينية لم تذهب في تهديداتها إلى حد تبني مسار جديد ولم تخض المواجهة المفروضة عليها، وامتنعت عن قبول الحلول المعروضة عليها لأنها لا تستجيب للحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية ولا تحفظ ماء الوجه. لكنها الآن لن تستطيع تجنب المواجهة وتجنب القبول بالمعروض عليها في الوقت نفسه وهناك خشية من أنها يمكن أن تخضع، خصوصًا إذا ما تقدم الحل الإقليمي الذي يبشر به نتنياهو منذ سنوات طويلة، وهو حل يقوم على إعطاء الأولوية للحل مع العرب، لأن هذا يجعل الفلسطينيين في وضع أسوأ، يدفعهم إلى قبول المعروض عليهم أو مواجهة العزلة والشطب.

أما الرئيس ترامب فيراهن على النجاح ويمكن أن يسير في واحد من خيارين: أن يرمي ثقله وراء صهره جيراد كوشنر لإنجاز «أم الصفقات» والتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني المزمن، أو يترك الحبل لإسرائيل لتفعل ما تريد مع الحفاظ على «متاهة» حل الدولتين وعدم إطلاق يد إسرائيل كليًا في مصادرة الأراضي واستيطانها لأن المساحة المتبقية – كما قال ترامب ـ ضيقة، ولكن على أساس أن الاستيطان الموجود لا يشكل عقبة مع وضع قيود على إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الهيكلية ومناطقها الحيوية، حسب المصري.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى قد قال ان الرئيس ترامب يدعم التوصل الى سلام في منطقة الشرق الاوسط عموما وبين اسرائيل والفلسطينيين على وجه الخصوص، ولكن ليس بالضرورة من خلال رؤية حل الدولتين. وقال للصحافيين قبيل لقاء نتنياهو ترامب «إن حل الدولتين مصطلح غير معرف بشكل جيد وان الولايات المتحدة لن تجبر الجانبين عليه ونحن لن نملي ما هي شروط السلام».

وأضاف «ان السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو على رأس جدول أعمال الرئيس ترامب، ولكن ما إذا كان السلام سينطوي على حل الدولتين فإن ذلك يعتمد على الجانبين». وتابع القول «ترامب مهتم في تنظيم محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وأنه ينوي دفع عملية السلام وان المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على رأس جدول أعماله».

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه اذا ما صدقت التسريبات الصحافية التي نسبت الى مصدر مسؤول في البيت الأبيض بتراجع إدارة ترامب عن تبني حل الدولتين، فهذا يعني نجاحا أول وفوريا لنتنياهو حتى قبل بدء المشاورات مع الرئيس الأمريكي وحاشيته، ما من شأنه أن يعزز وضع نتنياهو في تلك المحادثات. من جهة أخرى، وفي حال صدقت هذه التسريبات فهذا يعني تحولا خطيرا ليس فقط للادارة الأمريكية ونظرتها لكيفية إنهاء الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وانما أيضا في انعكاساته على مواقف دول أخرى في العالم ما يفتح المجال لشتى أنواع وأشكال الحلول لهذا الصراع الدائم.

وأضافت «من جهتنا كفلسطينيين وأمام هذا الانزلاق المحتمل للموقف الأمريكي، سوف نسعى لتشكيل أوسع جبهة دولية للحفاظ على حل الدولتين كخيار أفضل من وجهة نظر غالبية المجتمع الدولي، والانطلاق في تحقيق ذلك، يجب أن تكون من الاتحاد الاوروبي رغم معرفتنا بوجود بعض الدول فيه التي سوف تتعامل ايجابا مع هذا الانزلاق المحتمل في الموقف الأمريكي».

وتابعت «نحن من وجهة نظرنا نريد وضمن نفس المبدأ الذي نعتمده منذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض وحتى اللحظة عدم استباق الأمور وعدم التعليق على تصريحات وأنباء غير مؤكدة وضرورة الانتظار لمخرجات الاجتماع الذي سيتبين فيه صحة مثل هذه التسريبات من عدمها. ونأمل أن تكون مثل هذه التسريبات غير صحيحة، وأن يؤكد الرئيس ترامب في لقائه مع نتنياهو على حل الدولتين وضرورة التوصل الى اتفاق تفاوضي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويسمح بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية الى جوار إسرائيل، تعيشان في أمن وسلام مع بعضهما البعض ومع المحيط».