﻿تواصل الاحتجاجات على إقالة كوادر جماعة العدل والإحسان في المغرب

الرباط –« القدس العربي»: تتواصل الاحتجاجات على الإقالات التي مست أطر وكوادر جماعة العدل والإحسان أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب واتخاذ الإدارة سلسلة قرارات تبعدهم عن المسؤولية في وزارات التعليم والفلاحة.

وقال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي (يسار راديكالي) إن الدولة بهذه الإجراءات تلعب بالنار، وأوضح أن «التضييقات» التي تتعرض لها جماعة العدل والإحسان لتبني الجماعة وحزبه «الاختيارات السياسية المعارضة لنظام المخزن تشكل إزعاجا للدولة التي تسعى إلى ممارسة مضايقاتها على كل معارضيها، والدولة في هذا الوضع تلعب بالنار؛ لأنه لا يمكن أن تكون هنالك مجتمعات دون تأطير سياسي، والأحزاب التي من شأنها أن تقوم بهذا الدور تم تدجينها وأصبحت جزءا من بنية النظام».

وشدد على أن تراجع الأحزاب عن الأدوار المنوطة بها سيؤدي إلى «صدام مباشر بين الشعب والنظام، في ظل غياب إطارات سياسية معارضة قادرة على تأطير الحقل المضاد للحقل الرسمي»، وأن «هذه المضايقات التي نعاني منها نحن والعدل والإحسان، رغم الاختلافات العديدة بيننا، تبقى غير مبررة بتاتا».

وتحدثت الكاتبة اليسارية لطيفة البوحسيني عن «تواطؤ الصمت» الذي تمارسه النخب المغربية تجاه الإقالات الجماعية التي تمس منتمين للعدل والإحسان وهي إجراءات تماثل الإجراءات التي كان يتخذها نظام الرئيس زين العابدين بن علي في تونس ضد معارضيه.

وقالت البوحسيني «وأنا أقرأ بعض التعليقات «البئيسةّ بخصوص قضية الإقالات الجماعية التي تمس عددا من أطر جماعة العدل والإحسان، تذكرت ما حصل في عهد الرئيس التونسي غير المأسوف عليه زين العابدين بن علي. جزء كبير من النخب، بما فيها الليبرالية وتلك التي كانت تنتفض ضد سياسات الحبيب بورقيبة، سكتت بخبث ضد الانتهاكات الجسيمة في عهد بن علي التي مست طولا وعرضا أعضاء حركة النهضة… بل وجدت في ذلك طريقة للتخلص من «الغول» الإسلامي وبدا واضحا أنها مرتاحة للقبضة الأمنية الموجهة ضد تيار أصبح له تواجد قوي في المجتمع».

وأضافت البوحسيني «لم تع هذه النخب أن الدور سيأتي عليها فيما بعد… ولم تستوعب أن نظاما أمنيا مثل نظام بن علي لن يترك أي مجال دون الانقضاض عليه… هكذا، استطاع بن علي إقامة نظام مافيات لتتحكم في شرايين الاقتصاد التونسي وأصبحت التنمية الموعودة في خبر كان… تلك التنمية التي بررت لبن علي كل تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان وبررت إرجاء الديمقراطية… فوجد الشعب التونسي نفسه مخنوق الأنفاس دون أن تتحقق تلك التنمية الموعودة… والبقية نعرفها بعد أن أضرم البوعزيزي النار في جـسده».