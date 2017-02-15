﻿جدل بشأن «دور» الغنوشي في وساطة جزائرية لحل الأزمة في ليبيا

الجزائر ـ «القدس العربي»: نقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصدر دبلوماسي قوله إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يكلف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بأي دور في إطار وساطة جزائرية لحل الأزمة في الجارة ليبيا، وذلك بعد أيام من اللقاء الذي جمع بين أحمد أويحيى رئيس ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالقيادي الليبي علي الصلابي في بيت راشد الغنوشي في تونس.

ويأتي هذا النفي، الذي نشرته بعض الصحف الجزائرية، في أعقاب الإعلان عن اجتماع قمة بين الجزائر وتونس ومصر يخصص لدراسة الملف الليبي وذلك باقتراح من الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، وهي القمة التي لم يحدد موعدها ولا مكان عقدها.

ونشرت الصحف الجزائرية عن المصدر ذاته أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يكلف رئيس حركة النهضة بأي دور في إطار وساطة جزائرية، أما بالنسبة للقاء الذي جمع بين أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والقيادي الليبي علي الصلابي فإنه تم، حسب المصدر، في إطار مهام أويحيى الحزبية باعتباره أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وليس بصفته مديرا للديوان الرئاسي في الجزائر، معتبرا أن الجزائر تعارض تعدد المسارات بخصوص الحل في ليبيا، وأنه ما دامت الأمم المتحدة قد بادرت بمسار تفاوضي فمن المفروض أن الجميع ينخرط في هذا المسعى.

ويأتي هذا التكذيب غير الرسمي في وقت بدأت أطراف عدة تدخل على الخط في الملف الليبي، مثل الدعوة المصرية للقاء بين اللواء خليفة حفتر وفايز السراج، والذي لا يمكن تفسيره إلا بشيء واحد، وهو أن الدبلوماسية الجزائرية تريد مواصلة العمل في صمت، لأن تسليط الضوء على ما تقوم به لتقريب وجهات النظر ين أطراف الأزمة في ليبيا يضعف فاعليتها، لأنه من غير الممكن تصديق أن أويحيى ذهب بصفته الحزبية، لأسباب، أولها أن أويحيى يعرف ويدرك أن أي نشاط له على الجبهة الخارجية سيقلق حتما الرئاسة، لأنه محسوب عليها، ولأن السياسة الخارجية مسؤولية الرئيس بالدرجة الأولى. من جهة أخرى فإن التوجه السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي يجعله أبعد ما يكون عن الإسلاميين، فقد كان دائما يوصف بالحزب الاستئصالي خلال سنوات الأزمة الجزائرية، وبالتالي فإن هذا الحزب الذي لم ربط علاقات مع أحزاب إسلامية جزائرية كيف له أن يبحث عن ربط علاقات مع أحزاب إسلامية تونسية أو ليبية.

من جهة أخرى فإن زيارة أويحيى لتونس لم يعلن عنها بشكل رسمي، واللقاء مع علي الصلابي تم في بيت الغنوشي، ودون حضور أي قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فضلا عن أن اللقاء هذا تم ساعات قليلة بعد زيارة مفاجئة قام بها الغنوشي إلى الجزائر واجتماعه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي يضعف التفسير المقدم لزيارة أويحيى إلى تونس ولقائه بعلي الصلابي في بيت الغنوشي.