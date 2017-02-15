﻿فرنسا تحذّر روسيا من التدخل في الانتخابات الرئاسية… ومخابراتها تخشى دعم موسكو لمرشحة اليمين المتطرف

باريس ـ «القدس العربي»: تعيش فرنسا هذه الأيام أجواء الحملة الانتخابية بين مختلف المرشحين للانتخابات الرئاسية، في أجواء تسودها الندَّية والمنافسة.

غير أن مرشحين يخشون ألا تكون المنافسة شريفة في حال تعرضهم لعمليات قرصنة إلكترونية، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وأصبح شبح التدخل الروسي في العملية الانتخابية أمرا واقعا، بعدما أكد حزب المرشح المستقل إمانويل ماكرون، تعرضه بشكل يومي لهجمات إلكترونية روسية، وطالب الحكومة بضمان نزاهة الانتخابات وحمايتها من «التدخل الأجنبي».

وفي رده على هذه الشكاوى، قال وزير الخارجية جان مارك أيرولت، أمس، إن فرنسا لن تقبل تدخل روسيا أو أي دولة أخرى في الانتخابات الرئاسية وسترد إذا اقتضت الضرورة.

وقال للبرلمان «لن نقبل أي تدخل أيا كان في عمليتنا الانتخابية.. لا من روسيا ولا من أي دولة أخرى. هذه مسألة تخص ديمقراطيتنا وسيادتنا واستقلالنا الوطني».

وذكر أن فرنسا ستضع قيودا واضحة «تشمل إجراءات انتقامية إذا اقتضت الضرورة لأنه ما من دولة أجنبية تستطيع أن تؤثر على اختيار الفرنسيين وما من دولة أجنبية تستطيع أن تختار رئيس الجمهورية في المستقبل».

وكان الكرملين قال، أول أمس، إن مزاعم حركة «إلى الأمام» التي ينتمي لها ماكرون سخيفة. والمرشح الذي ينتمي لتيار الوسط هو الأوفر حظا في الوقت الراهن للفوز في الانتخابات التي ستجرى في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار متفوقا على الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان والمحافظ فرانسوا فيون.

واتهم ريشار فيرون، الأمين العام لحركة «إلى الأمام» صراحة روسيا بشن هجمات إلكترونية وعمليات قرصنة واسعة ضد حملة المرشح إمانويل ماكرون، لمساعدة خصومه السياسيين المؤيدين لموسكو، خصوصا زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وأوضح في مقال في جريدة «لوموند» تحت عنوان «علينا ألا نسمح لروسيا بعرقلة الانتخابات الرئاسية في فرنسا»، أن الموقع الإلكتروني لحملة ماكرون، تعرض في الأسابيع الماضية « لآلاف الهجمات الالكترونية المنظمة والتي يتم تنفيذها على مستوى عال من الحرفية»، هدفها قرصنة البيانات الخاصة والمعلومات السرية بالمرشح إضافة إلى مراسلات البريد الالكتروني. وأضاف فيرون أن أغلب هذه الهجمات الالكترونية تم تنفيذها من أوكرانيا، و»لم تكن من عمل قراصنة منفردين، بل وراءها فريق مؤهل ومنظم».

وحذر القيادي في حملة ماكرون، أنه في حال تواصل الهجمات الالكترونية فهذا «سيعرقل الحملة الانتخابية وسيجعلها شبه مستحيلة».

في السياق نفسه أكد بنيامين غريفو، المتحدث باسم المرشح ماكرون أن الهجمات تهدف إلى «سرقة بيانات 185 ألف شخص، ووثائق سرية تخص استراتيجية حملتنا الانتخابية». وأضاف غريفو « لقد تعرضنا اليوم ( أول أمس الثلاثاء) لمئات الهجمات الإلكترونية مما أسفر عن تعطيل الموقع الالكتروني بشكل كامل لمدة 15 دقيقة».

وأفاد ريشار فيرون، الأمين العام لحزب ماكرون، أن «الحملة الروسية» لم تقتصر على الهجمات الالكترونية وحسب، بل قامت باستخدام أذرعها الإعلامية التقليدية مثل قناة «روسيا اليوم» و»سبوتنيك نيوز» الممولتين من طرف موسكو لنشر «أخبار كاذبة عن ماكرون». واتهم فيرون وسائل الإعلام الروسية بشن «حملة مغرضة عبر نشر إشاعات واهية وأراجيف، بشأن حياته الشخصية»، في إشارة إلى مزاعم «المثلية الجنسية» لماكرون، بعدما تم تداول الخبر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الفرنسية، مما اضطره للرد عليها وتفنيدها. وانتشر خبر مفاده أن ماكرون يعيش علاقة عاطفية مع رجل يدعى ماثيو غاليه، يشغل منصب مدير إذاعة «راديو فرنسا». كما استنكر الاتهامات الأخرى من قبيل أن «ماكرون ممول من طرف لوبي مثلي نافذ» واتهامه بأنه «عميل لصالح المصرف الأمريكي»، على اعتبار أنه كان موظفا في بنك روتشيلد.

«اتهامات سخيفة»

واتهم فيرون موسكو بمحاولة ابتزاز وتهديد امانويل ماكرون عن طريق مؤسس «ويكيليكس»، جوليان أسانج، الذي زعم أن بحوزته «معلومات مهمة»، حصل عليها من خلال قرصنة البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الأمريكية هيلاري كلينتون.

واعتبر فيرون أن «أسانج الذي تربطه علاقات مع موسكو»، يرغب بالتأثير على الانتخابات الرئاسية الفرنسية كما فعل في الانتخابات الأمريكية، من أجل مصلحة روسيا.

في المقابل، نفى الكرملين جملة وتفصيلا كافة الاتهامات بتورط الحكومة الروسية في الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حملة زعيم حزب «إلى الأمام». وقال ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتين «لا يوجد أي تورط لموسكو في أي هجمات، مهما كانت حقيقية أو مزعومة. إنها اتهامات سخيفة». وشدد بيسكوف على أن بلاده «لا تنوي التدخل في عمليات انتخابية في أية دولة، ولم تقدم أبدا على مثل هذه التدخلات».

كما ردت وسائل الإعلام الروسية بنفي اتهامات فيرون. وفي بيانها قالت «روسيا اليوم» إن كافة الاتهامات «كاذبة وعديمة الأساس». وفي بيان آخر نددت بوابة «سبوتنيك» الإخبارية بهذه الاتهامات، وقالت إنه «لا دليل على صحتها».

وهذه أول مرة يوجه فيها حزب فرنسي اتهامات رسمية إلى روسيا، بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بعد ثبوت تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لترجيح الكفة لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

يشار إلى أن جريدة «لوكنار أونشينيه» كانت قد كشفت قبل أسبوع، أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية حذرت من أن المخابرات الروسية تحضر لحملة إلكترونية قوية، من أجل دعم فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، كونها الأقرب لموسكو سياسياً وايديولوجيا. وكشفت المخابرات الفرنسية أن الجواسيس الروس سيعملون على «إغراق» وسائل التواصل الاجتماعي برسائل وتدوينات داعمة لمارين لوبان، أو عبر الكشف عن معلومات ووثائق سرية لمنافسيها، واستهدافهم عن طريق حملة إشاعات للنيل من سمعتهم.

تعزيز الأمن الإلكتروني

وعقب تنديد معسكر إمانويل ماكرون بالهجمات الإلكترونية التي طالته، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أمس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، انه أعطى تعليماته لأجهزة الأمن بـ«توخي المزيد من الحذر ورفع حالة التأهب واتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية الانتخابات الرئاسية المقبلة، من الهجمات الإلكترونية».

وأكد المتحدث باسم الحكومة، ستافان لوفول، أنه سيتم تقديم خطة للرئيس أولاند الأسبوع المقبل في «اجتماع لمجلس الدفاع الوطني»، الذي سيعقد الخميس المقبل في قصر الإليزيه، لبحث سبل التصدي لأي تدخلات أو قرصنة روسية محتملة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد نظمت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يوما دراسيا دعت إليه مختلف ممثلي الأحزاب الفرنسية، للتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية مواقعهم على الإنترنت، وقواعد بياناتهم الخاصة ومراسلاتهم الإلكترونية، من القرصنة والهجمات الإلكترونية الخارجية.

وتشير استطلاعات الرأي أن إمانويل ماكرون، أصبح المرشح الأوفر حظا للفوز في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/ آذار المقبل، خصوصا بعد تراجع كبير لشعبية زعيم اليمين المحافظ فرانسوا فيون، بسبب فضيحة الفساد المالي التي تلاحقه. كما أن اليسار الفرنسي لا يزال يعاني من التشرذم والانقسام في صفوفه بعد فوز بونوا أمون على حساب رئيس الحكومة السابق مانويل فالس في الانتخابات التمهيدية.