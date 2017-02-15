﻿أزمة «المصريين الأحرار»: حزب ساويرس يستدعيه للتحقيق

القاهرة ـ «القدس العربي»: اشتعلت أزمة التراشق والاتهامات داخل حزب المصريين الأحرار، أحد أكبر الأحزاب الليبرالية الحديثة في مصر، بين القيادات الحالية، ومؤسسه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس وبعض مؤيديه.

وقرر حزب «المصريون الأحرار» استدعاء ساويرس عضو الحزب للمثول أمام لجنة الانضباط الحزبي، للتحقيق معه فيما صدر عنه من تصريحات مسيئة للحزب وتحرض على قياداته، حسب بيان للحزب، أمس.

وقائمة الاتهامات الموجهة لساويرس، وفق البيان تشمل وصفه لرئيس الحزب الدكتور عصام خليل بـ»يهوذا»، في لغة طائفية تحمل تحريضا وتكفيرا، إضافة إلى لغة التمييز التي يتحدث بها عن أبناء الوطن، فيما يعتبر مرفوضا من جانب الحزب الذي يأخذ من الليبرالية نهجا ومنهجا.

وأكد الحزب أن لجنة الانضباط الحزبي ستوجه لـساويرس اتهاما بالدعوة لمؤتمر سياسي حاشد على غير أساس من القانون، ومحاولة الإيحاء بأنه يمثل الحزب باسم مجلس الأمناء الذي صوت المؤتمر العام بإلغائه، حسب البيان.

كما ستوجه اللجنة له اتهاما بالخروج عن لائحة الحزب وقيادة مجموعة هدفها الإساءة لقيادات الحزب وقواعده، مضللا «نفرا» من الشباب رغبة في هز استقرار الحزب، وذلك طبقا لمواد الانضباط الحزبي المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للحزب.

وقال محمود العلايلي، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إن الفريق القانوني لمجلس الأمناء سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق الحزبية.

وأضاف العلايلي لـ»القدس العربي»، أنه «في جميع الأحوال ما بُني على باطل فهو باطل»، لافتا إلى أن اللائحة القائمة للحزب لا تعترف بالكيان المزعوم «لجنة الانضباط الحزبي»، متابعاً: «في جميع الأحيان لا يخضع أعضاء مجلس الأمناء لهذا النوع من الإجراءات»، في إشارة إلى عدم مثول ساويرس للتحقيق.

وبدأت أزمة «المصريين الأحرار» بقرارات المؤتمر العام الذي عقد نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لإعادة هيكلة الحزب بإلغاء مجلس الأمناء، الذي يعد «ساويرس» أبرز أعضائه.

وانقسم الحزب الذي يصل عدد نوابه في البرلمان لـ65 عضوا، بين جبهتين إحداهما برئاسة عصام خليل رئيس الحزب وبعض أعضاء الهيئة العليا وبعض النواب، والأخرى يتزعمها ساويرس وممثلون عن الهيئة العليا ومجلس الأمناء، حيث يعتبر الفريق الأول أن قرارات المؤتمر العام تستهدف في المقام الأول تغيير اللائحة، في حين يعتبر الفريق الثاني بأنها محاولة لاختطاف الحزب من مؤسسيه ومفكريه الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية.

وشن ساويرس هجوما على بعض قيادات الحزب، إثر إلغاء مجلس الأمناء الذي يترأسه، وقال في مؤتمر صحافي أمس الأول، إنه لم يتدخل في شؤون الحزب ولم يسعٍ لذلك، وأنه اعترض على بعض المواقف التي رآها خاطئة، من ضمنها الإصرار على اختيار علاء عابد، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وهو «خبير في التعذيب وتاريخه معروف»، حسب قوله، الذي هاجم فيه أيضا رئيس الحزب عصام خليل قائلا: تحدثت عن قانون الجمعيات الأهلية وضرورة التصدي له، إلا أن رئيس الحزب رفض رغم أنه مجرد رأي.

وأشار تعليقا على تهديد عابد له بإذاعة مكالمات بينهما: «أتمنى أن يذيعها»، مشددا على أنه في طريقه لتأسيس حزب جديد، بالتزامن مع محاولات استعادة «المصريين الأحرار» بالقانون.

وأصدر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بيانا شديد اللهجة ضد ساويرس الأسبوع الماضي، وصفه فيه بأنه يلعب بالنار مع الوطن ويستند لظهير خارجي، محذرا ساويرس من تجاوزه كل الخطوط الحمر.