﻿مشعل: حماس تعد وثيقة جديدة ستعلن خلال أسابيع… وفوز السنوار لا يعني إقصاء هنية

غزة ـ «القدس العربي»: 7 كشف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته تعد «وثيقة سياسية» ستقدم خلال الأسابيع المقبلة، وتحمل فكر الحركة وموروثها السياسي، في وقت أكد فيه قيادي آخر في الحركة، أنها تعد «حركة مؤسساتية»، وأنها تجري الانتخابات مرة كل ثلاث أو أربع سنوات، تحت أي ظروف كانت. يأتي ذلك بعد انتهاء الحركة من إجراء انتخاباتها في قطاع غزة، وانتخابها الأسير المحرر يحيى السنوار، قائدا جديدا لها.

ونقل موقع حماس عن مشعل قوله في كلمة عبر الأقمار الصناعية، لمؤتمر «قضية فلسطين تقييم استراتيجي 2016 وتقدير استراتيجي 2017» الذي نظمه مركز الزيتونة، في بيروت يوم أمس، مطالبته بإعادة تعريف المشروع الوطني والتوافق على استراتيجية وطنية قادرة على حشد القوى كافة خلف مشروع المقاومة. وأعلن عن إعداد الحركة وثيقة تحمل فكر حماس وموروثها السياسي، مؤكداً أنها ستقدم خلال الأسابيع المقبلة «تعبيرا عن هذه التجربة وكجزء من الإسهام في المشروع الوطني الفلسطيني»

وأكد مشعل أنه يحسب لحماس أنها أسهمت في «إعادة مشروع المقاومة إلى واجهة الصراع بزخم كبير»، مؤكدا أن «موقع المقاومة ظل ثابتا فيها رغم الضغوط والابتزاز».

وقال إن ما يحسب لحماس أنها «لم تهمل الخارج الفلسطيني ولذلك أصرت على إعادة بناء المنظمة وبعث الروح لتكون مرجعية حقيقية لشعبنا». ودعا إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يشمل إنهاء الانقسام وإعادة بناء المنظمة وتفعيل دور الخارج.

وتطرق إلى انتخابات الحركة التي تجري حاليا، خاصة بعد انتهائها في ساحة قطاع غزة، وقال إن فوز يحيى السنوار برئاسة الحركة في غزة يعد «جزءا من الديمقراطية الحمساوية التي نفتخر بها ونعتز بوجودها». وأضاف «هذا لا يعني إقصاء إسماعيل هنية من قيادة الحركة، لكن قوانين الحركة الداخلية تمنع توليه دورتين».

إلى ذلك قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في حفل لجهاز الشرطة في مدينة غزة، خصص لاستعراض إنجازاته، إن حماس تجري الانتخابات الداخلية لها كل ثلاث أو أربع سنوات، وفي كل الظروف. وأشار إلى أن عشرات الآلاف من أبنائها يحق لهم الانتخاب والترشح من سن 22 عاماً.

ولفت إلى أن انتخابات حماس «تأتي في ظل تعاظمها في خدمة شعبها ومشروع المقاومة»، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال «حرف الفصائل الفلسطينية ووصفها بالإرهاب».

وأشار إلى أن المكتب السياسي لحماس تناوب عليه ثلاثة قادة منذ نشأته، مبيناً أن الحركة لا تعلن الانتخابات ولا تذكر الأشخاص ولا تفاخر بها لأنها تكليف.

ولم يذكر الحية أسماء قادة حماس الثلاثة الذين تولوا منصب رئيس المكتب السياسي، خاصة وأن المعروف لدى الجميع أن هناك شخصيتين قياديتين شغلتا هذا المنصب وهما الدكتور موسى أبو مرزوق، وخالد مشعل الذي يستعد لمغادرة المكان، لشغله دورتين متتاليتين.

وكشف النقاب قبل أيام عن انتهاء حماس في قطاع غزة من إجراء انتخاباتها الداخلية، واختيار السنوار قائدا لها، وذلك خلفا لهنية، الذي على الأرجح يستعد لتولي منصب رئيس المكتب السياسي خلفا لمشعل.

وحسب ما أعلن فإن الحية اختير نائيا للسنوار، في حين ضمت القائمة عددا من قادة الحركة مثل الدكتور محمود الزهار وصلاح البردويل، وروحي مشتهى، ومروان عيسى أحد قادة الجناح المسلح للحركة، وشخصيات قيادية جديدة.

وتستعد الحركة بعد اختيار مسؤوليها في غزة والضفة والخارج، إلى اختيار أعضاء المكتب السياسي وكذلك رئيس هذا المكتب.

ولا تعرف الطريقة التي ستختار فيها حركة حماس قادتها الجدد، خاصة وأنها تجري الانتخابات بطريقة سرية وبعيدا عن وسائل الإعلام، وفق نظام انتخابي خاص يمنع الترشح الشخصي.

وتطرق الحية في كلمته إلى انجازات جهاز الشرطة في قطاع غزة، وهو أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس، وأشاد بجهود الوزارة في حفظ الأمان في قطاع غزة «رغم التحديات»، مؤكدا أنها حافظت على «العقيدة الأمنية لرجالها وبقائها درعاً لأمن المواطن». وأكد أن المؤسسة الأمنية «مؤمنة بعقيدتها الوطنية وتحمي خيار المقاومة وهي حامية لفصائل المقاومة والمقاومين ولا تؤمن بالتنسيق الأمني فهو محرم».

وثمن «الثقة والشفافية بين المؤسسة الأمنية بالقطاع ومؤسسات المجتمع الوطني وحالة الانسجام مع فصائل المقاومة»، مشيراً إلى عقد العديد من لقاءات المحاسبة والمساءلة لها في المجلس التشريعي في غزة. وأضاف «أجهزة الأمن تحمي شعبنا من وحل العمالة الذي يحاول اختراق المجتمع، وأعينها ساهرة من أجل ذلك، إلى جانب عملها على جبهة العدو بحماية الثغور وحماية الحدود مع مصر».

إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن تشريع الاحتلال الإسرائيلي لقانون الاستيطان يدعو الفلسطينيين إلى «تحقيق الوحدة الوطنية وإعلاء مشروع المقاومة وتعزيزه في انتفاضة القدس لكبح جماح العدو في كل الميادين والساحة الدولية». وقال «أمامنا تحديات وطنية كبيرة تحول دون حلمنا في حقنا التاريخي في أرضنا، فالاستيطان أصبح مشرعاً يستبيح الأرض الفلسطينية كلها». وقال إن هذا التحدي يدعو إلى ضرورة «وحدة الأرض والإنسان»، مضيفا وهو يقلل من قدرة إسرائيل على إلغاء الحقوق الفلسطينية»العدو مهما فعل فهو إلى زوال».