﻿نائب سوداني الحكومة لإجلاء النازحين السوريين من العاصمة

الخرطوم ـ «القدس العربي»: دعا نائب في البرلمان السوداني، أبو القاسم برطم، الحكومة، إلى سحب الرقم الوطني والجواز الإلكتروني من كل الأجانب، لاسيما السوريين، وإجلائهم من داخل العاصمة إلى معسكرات اللاجئين خارج الخرطوم، معتبراً بقاءهم في العاصمة بمثابة «فتنة».

وقدم وفق ما أعلن، طلباً لدى رئاسة البرلمان لاستدعاء وزير الداخلية حول حادثة انفجار قنبلة في الخرطوم، يوم الأحد.

وكانت قوات الأمن السودانية عثرت على مواد تستخدم في صناعة متفجرات خلال مداهمة شقة في الخرطوم، بعد وقوع انفجار صباح الأحد، أسفر عن جرح رجل، بحسب بيان للشرطة.

وأعتبر برطم أن وزير الداخلية، ركن عصمت عبد الرحمن، مطالب بإيجاد مبررات لصنع أجانب قنابل محلية داخل الخرطوم».

وتابع: «بالطبع لم يتم صنع القنابل لاستعمالها في حلب أو دمشق أو سيناء، وإن لم يتم إبعاد السوريين وغيرهم لمعسكرات اللاجئين، فأبشروا بفتنة لا تنتهي».

وانتقد برطم ا دخول الأجانب للسودان دون ضوابط، مبدياً تخوفه من تحويل الصراع بين المجموعات السورية إلى داخل السودان.

وأضاف أن «السوريين يسكنون أرقى الأحياء في الخرطوم ويملكون أرقى السيارات، كما يدرس أولادهم في أرقى المدارس لذلك لا تنطبق عليهم صفة لاجئين حتى تمنحهم الحكومة كافة حقوق المواطن السوداني».