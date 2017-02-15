﻿تركيا تبعث برسائل مشفّرة لروسيا من الخليج على ضوء تفاهماتها مع دول مجلس التعاون

الدوحة ـ «القدس العربي»: قبيل مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدوحة في ختام جولته الخليجية بعثت بلاده رسائل مشفرة لإدارة الكرملين حيال التفاهمات السابقة مع موسكو حول الأزمة الروسية، كشفت فيها عن رغبة ملحة للتقارب مع الطرف الأمريكي حيال المناطق الآمنة التي تعتبر خياراً استراتيجياً بالنسبة إلى أنقرة، لتخلط التصريحات التي أدلى بها وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو كل الأوراق ويفتح الموضوع مجددا.

وأكد رئيس الدبلوماسية التركية في هذا الإطار بلغة مباشرة: «أنه لا يوجد تفاهم مشترك بين تركيا وروسيا حول مقترح المناطق الآمنة في سوريا ولايزال هناك نقاش بين الجانبين حول هذا الموضوع، ولكن في المقابل يوجد تفاهم مشترك بين بلاده والإدارة الأمريكية الجديدة حول هذه الفكرة».

التصريح الذي أدلى به أوغلو للصحافيين من الدوحة وفي هذا التوقيت بعد أن تمت بلورة موقف بلاده مع نظرائه في دول الخليج الثلاث التي زارها أردوغان وهي البحرين والسعودية وقطر، سيظل للفترة المقبلة محل رصد ومتابعة من قبل العواصم الدولية لمحاولة فهم توجه إدارة أردوغان في نهجها وتعاملها مع هذا الملف الشائك.

وقال وزير الخارجية التركي حول فكرة إيجاد مناطق آمنة في سوريا تسمح بعودة اللاجئين السوريين إليها: «لدينا حاليا في تركيا ثلاثة ملايين لاجئ سوري يأملون في العودة إلى بلادهم قريبا، ولذلك نحتاج إلى خلق الظروف الملائمة لمناطق آمنة من خلال تجهيز مساكن ومرافق صحية ومدارس وغيرها من الخدمات الضرورية». وفي رده على أسئلة الصحافيين حول الأزمة السورية، جدّد مولود أوغلو موقف بلاده المؤيد للحل السياسي لهذه الأزمة، وقال «إن هذا الموقف لا تدعمه تركيا فقط، بل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وفي معرض إشارته إلى محادثات آستانا حول الأزمة السورية التي شاركت فيها تركيا، أشار إلى أهمية هذه المحادثات، لكنه أكد ضرورة استئناف محادثات جنيف في أقرب وقت ممكن حتى يتم جني نتائج هذه المحادثات، حيث تبذل تركيا حالياً مزيدا من الجهود لاستئناف محادثات جنيف في سبيل الحصول على نتائج إيجابية. وشدد على أنه يناقش كل التطورات المتعلقة بالقضية السورية مع نظرائه في المنطقة. وبخصوص تأييده للحل السياسي للأزمة السورية وما إذا كان يشمل هذا الحل بقاء بشار الأسد في الرئاسة، أكد وزير الخارجية التركي على أن الرئيس الذي يقتل أكثر من 600 ألف من شعبه بوحشية لا يجب أن يستمر في حكم بلاده، وهو ما تؤمن به تركيا وكل الدول التي تدافع عن الإنسانية على حد وصفه. واعتبر «أن الحل الأفضل هو تشكيل حكومة انتقالية وتنظيم انتخابات يقرر فيها الشعب السوري من يقوده، سواءً كانت انتخابات برلمانية أو حكومية». وأضاف «أن إيجاد مناطق آمنة في سوريا فكرة يجب أن يدعمها الجميع وعندما يتم ايجاد هذه المناطق نحتاج إلى بناء مساكن ومدارس ومرافق صحية وخدمات هناك من خلال إيجاد صندوق تمويل يدعم هذه المشاريع حتى يعيش السوريون هناك بأمان». واستطرد لاحقا أن موقف بلاده مع الحل السياسي ولا يعود لتركيا تحديد من يحكم سوريا و»لكننا نقول ما نؤمن به ولا أعتقد أنه يمكن إقناع المعارضة بالاستمرار مع الأسد».

وكان الرئيس التركي اختتم جولته الخليجية بلقاء ثنائي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، تلاها لقاء خاص في مطعم في مول قطر الجديد الذي يضم عددا من المطاعم والمحلات التركية.

وقدم أردوغان إلى الدوحة من السعودية التي وصلها من البحرين، وعقد جلسات رسمية مع قيادات هذه الدول.