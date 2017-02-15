﻿الشرطة تفك مشادة بين مارادونا وصديقته في مدريد!

مدريد – أ ف ب: استدعت ادارة أحد فنادق مدريد الشرطة الاسبانية، اثر وقوع مشادة بين النجم السابق الارجنتيني دييغو مارادونا وصديقته، بحسب مصدر في الشرطة، الذي قال انه «لدى وصول العناصر وأجهزة الطوارئ، لم يظهر على مارادونا وصديقته أي أثر لاصابة ولم يتقدما بشكوى، كان ثمة نقاش فقط». وأوضح المصدر ان الامر جرى قرابة الساعة 0830 صباحا بعدما سمع موظفو الفندق نقاشا محتدما بين اللاعب وصديقته. ويزور مارادونا مدريد لحضور مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري ابطال اوروبا، بين ريال مدريد ونابولي الايطالي، والذي دافع عن ألوانه بين 1984 و1991.

ستيوا بوخارست بطل أوروبا السابق يغير اسمه!

بوخارست – رويترز: قال جيجي بيكالي مالك نادي ستيوا بوخارست إن بطل كأس أوروبا عام 1986 سيغير اسمه الى «اف سي اس بي» في محاولة للحصول على رخصة للعب في الدوري الروماني لكرة القدم والمسابقات الاوروبية الموسم المقبل. ويأتي الاعلان بعد مرور شهرين على قرار محكمة بان وزارة الدفاع لها الحق في استخدام اسم ستيوا وشعاره. وقال بيكالي: «قمت بتغيير الاسم الرسمي الى اف سي اس بي.» وتابع: «لكن لا يمكنهم تغيير جوهر النادي. العالم كله يعرفنا باسم ستيوا.» وستيوا أنجح أندية البلاد بحصوله على لقب الدوري الروماني 26 مرة. ويحتل حاليا المركز الثاني في الترتيب متأخرا بفارق ست نقاط عن الصدارة. وكانت المحكمة قالت إن ستيوا وهو واحد من أشهر الأسماء في كرة القدم الاوروبية يستخدم بشكل غير قانوني اسما يخص أحد فرق الجيش. ولجأت وزارة الدفاع في البداية إلى قانون في 2011 يقول إن النادي الذي تأسس عام 1947 كأحد أندية الجيش، يستخدم اسم ستيوا بشكل غير قانوني منذ 2004. وانفصل ستيوا عن النادي المملوك للدولة وهو «سي إس ايه ستيوا بوخارست» في 1998.

بيسكارا الإيطالي يقيل مدربه ويبحث عن بديله

روما – د ب أ: أعلن نادي بيسكارا متذيل الدوري الإيطالي عن إقالة مدربه ماسيمو اودو. وأوضح بيسكارا أنه بدأ رحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة مساعي الفريق في الهروب من شبح الهبوط. ويتذيل بيسكارا الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى، جدول الترتيب برصيد تسع نقاط من 24 مباراة، بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان بعد تعرضه لست هزائم متتالية، مع تبقي 14 جولة على نهاية الموسم. وتم تعيين أودو مدربا لبيسكارا في 2015 حيث قاد الفريق للصعود للدرجة الأولى في أول موسم له. وأشار بيسكارا إلى أن لاعبه السابق لوسيانو زاوري سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين تعيين مدرب جديد.

ايقاف 22 شخصاً من لاوس وكمبوديا لتورطهم في التلاعب بنتائج المباريات!

كوالالمبور – رويترز: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف 22 لاعبا ومسؤولا من لاوس وكمبوديا عن ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة مدى الحياة لتورطهم في التلاعب بنتائج المباريات. وقال الاتحاد الآسيوي إن هؤلاء الأشخاص تورطوا في التلاعب بنتائج مباريات لمنتخب لاوس ونادي لاو تويوتا. وخمسة عشر شخصا من الذين تقرر إيقافهم لاعبون حاليون أو سابقون في لاو تويوتا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرر الاتحاد الآسيوي إيقاف أربعة لاعبين دوليين من لاوس مؤقتا، لتورطهم في الفضيحة. والأربعة ضمن الأفراد الذين تقرر إيقافهم مدى الحياة.

بودولسكي في طريقه إلى الانضمام إلى فيسيل كوبي الياباني

اسطنبول – د ب أ: ذكر تقرير إخباري أن مهاجم المنتخب الألماني السابق لوكاس بودولسكي سيرحل عن فريق غالطه سراي التركي لينضم إلى فيسيل كوبي الياباني بنهاية الموسم الجاري. وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن اللاعب البالغ 31 عاما وافق على توقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام مع النادي الياباني. وكان اللاعب السابق لبايرن ميونيخ وكولن وأرسنال انتقل للعب في تركيا عام 2015، وتردد خلال الشهر الماضي أنه قريب من الانتقال إلى بكين جوان الصيني، لكن النادي نفى رغبته في ضم اللاعب. واعتزل بودولسكي، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، اللعب الدولي لكن المباراة الودية المقررة بين المنتخبين الألماني والإنكليزي في دورتموند في 22 أذار/ مارس المقبل ستكون بمثابة مباراة اعتزاله الدولي.

مانشستر سيتي يضم أفضل لاعبة في العالم!

مانشستر – الأناضول: أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي، تعاقده مع اللاعبة الأمريكية كارلي لويد لفريق السيدات حتى نهاية الموسم الحالي. وقالت لويد: «أنا سعيدة لوجودي هنا وأتطلع للاجتماع بالفريق، لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بأن أنتمي لهذا الفريق وأكون جزءا منه». وتعد لويد (35 عاما) أفضل لاعبة على مستوى العالم (مرتين)، إضافة إلى أنها فازت بميداليتين أولمبيتين ذهبيتين مع منتخب بلادها، كما سبق لها أن فازت بكأس العالم للسيدات.