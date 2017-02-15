﻿بطولة قطر: فوزنياكي تطيح بالهولندية بيرتنز

الدوحة – د ب أ: استعادت الدنماركية كارولين فوزنياكي توازنها بعد التأخر في مجموعتين متتاليتين، وتغلبت على الهولندية كيكي بيرتنز 6/2 و6/3، لتتأهل إلى الدور الثاني ببطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة بالعاصمة الدوحة.

وكانت الأمطار عرقلت منافسات الدور الأول، ما يفرض على فوزنياكي خوض مباراتين في اليوم ذاته، حيث ينتظر أن تخوض مباراتها بالدور الثاني. وتواجه فوزنياكي اختبارا صعبا في الدور الثاني حيث تلتقي البولندية أغنيسكا رادفانسكا، في المباراة رقم 16 بينهما. وأنهت التشيكية باربورا ستريكوفا، مشوار العمانية فاطمة النبهاني مبكرا بتغلبها عليها 6/3 و6/صفر كما تغلبت الأسبانية غاربين موغوروزا، على التركية تشالا بويوكاكاتشاي 6/3 و6/2، والروسية يلينا فيسنينا، على الأمريكية كريستينا ماكهيل 5/7 و6/3 و7/6 . وصعدت الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا إلى الدور الثاني بدون عناء على حساب السويسرية تيميا باشينسكي، والتي انسحبت بعد المجموعة الأولى والتي تقدمت خلالها بوتنتسيفا 6/1 . وتغلبت الصينية شواي تشانغ على المجرية تيميا بابوش 7/6 و6/3، ومونيكا بويغ من بورتوريكو على الألمانية لورا سيغموند 6/صفر و6/1، والفرنسية كارولين غارسيا على الأمريكية ماديسون برينغل 6/2 و4/6 و6/3، والأمريكية لورين ديفيس على الإيطالية روبرتا فينشي 6/2 و6/3، والروسية داريا كستكينا على الرومانية إرينا كاميليا بيجو 3/6 و6/1 و7/5 .