﻿كازينز يقود كينغز إلى انتصار مثير على ليكرز

لوس أنجليس – د ب أ: سجل ديماركوس كازينز 40 نقطة و12 متابعة ليقود ساكرامنتو كينغز إلى انتصار مثير على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 97/96 ضمن للمحترفين.

وحقق كينغز انتصاره الرابع على التوالي مستفيدا من تألق كازينز خاصة في الثواني الأخيرة، حيث سجل آخر عشر نقاط للفريق في المباراة التي حسمت بفارق نقطة واحدة. وتألق لو ويليامز في ليكرز حيث سجل 29 نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء. وحقق ليكرز عودة قوية خلال الربع الأخير من المباراة وتعادل خلاله، لكن كينغز تمسك بالفوز وحسمه في الوقت القاتل، ليكون ذلك هو الانتصار الرابع والعشرين له هذا الموسم مقابل 31 هزيمة. أما ليكرز فقد مني بالهزيمة الثامنة والثلاثين له في الموسم مقابل 19 انتصارا ويحتل المركز الرابع عشر قبل الأخير في مجموعة المنطقة الغربية. وتغلب شيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 105/94 وكليفلاند كافاليرز حامل اللقب على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 116/108 .